Roditelji nesvjesno favoriziraju pojedino dijete, zna se tko dobiva najviše pažnje. Imate li vi omiljeno?

Roditelji su skloni davati prednost mlađoj braći i sestrama, kao i kćerima, a da često toga nisu ni svjesni, pokazalo je istraživanje kojim je utvrđeno da mlađa braća i sestre općenito imaju povoljniji tretman kod roditelja. S druge strane, starija braća i sestre često imaju više autonomije, a roditelji ih manje kontroliraju kako odrastaju. Istraživanje provedno na Brigham Youth Univercityju (BYU), koje se bavilo pitanjem imaju li roditelji stvarno omiljeno dijete, baca malo svjetla na to vječno pitanje, otkrivajući kako roditelji mogu suptilno favorizirati djecu na temelju reda rođenja, osobnosti i spola. Studija koju je proveo profesor Alex Jensen objavljena je u Psychological Bulletinu pokazala je i da osobnost djece također igra veliku ulogu. Djeca koja su kooperativnija i odgovornija, bez obzira na red rođenja ili spol, općenito imaju i povoljniji tretman. - Većina roditelja vjerojatno se lakše povezuje s jednim djetetom nego s drugim, bilo da je to zbog osobnosti, redu rođenja, spola ili drugih stvari poput zajedničkih interesa. Pripazite na te obrasce. Obratite pozornost na to kako vaša djeca reagiraju na stvari koje bi se mogle shvatiti kao favoriziranje – rekao je Jensen.

Njegovo drugo istraživanje pokazuje da djeca koja osjećaju da su im roditelji manje naklonjeni nego braći, imaju veću vjerojatnost da će imati problema s mentalnim zdravljem i problematičnim ponašanjem kod kuće ili u školi. Kako bi proveli studiju, Jensen i njegovi kolege analizirali su podatke o više od 19.000 pojedinaca. Jensen kaže da se nada da će studija rasvijetliti tu temu o kojoj se rijetko raspravlja. Favoriziranje, bilo namjerno ili nenamjerno, može oblikovati odnose između braće i sestara, kaže, a prepoznavanjem obrazaca roditelji mogu razviti jače obiteljske veze. - Budite strpljivi, provodite vrijeme zajedno i radite zajedno stvari koje volite raditi – savjetuje.

