Razorni 'medigan' u Sredozemlju, zatvorene škole, prijete opasni vjetrovi i poplave

Na južnom Mediteranu stvara se duboka ciklona slična tropskoj, a ovaj medigan (mediteranski uragan) mogao bi već krajem subote pogoditi grčki otok Kretu i sjeverozapad Turske. Severe Weather piše kako je potvrđena jaka ciklona s prijetnjama jakim vjetrovima i "blic-poplavama" koje mogu biti opasne po život u nekim područjima.

Još nije posve sigurno kojim će putem ovaj medigan točno ići, a modeli sada sugeriraju nešto južniji put u odnosu na ono što je predviđeno jučer, navodi Severe Weather.

Impressive morning satellite animation of the developing cyclone in the southern Mediterranean sea today. Cyclogenesis is now taking place. It will lead into the formation of a Tropical-like cyclone (TLC) / Medicane tonight. Source: @SAT24_SAT pic.twitter.com/5j2GhhBv0R