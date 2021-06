Razgovarali smo s čovjekom koji je dovezao Smart na Susak: Jedno me najviše zasmetalo...

Meni to nije auto nego invalidska kolica, govori nam Branko Gašljević u svom lijepom vrtu u Gornjem selu na otoku Susku, vlasnik Smart ForTwo automobila, vozila oko kojeg se posljednjih dana podigla velika prašina.

Na pješčanom otoku blizu Malog Lošinja, naime, nema automobila. Barem ih nebi smjelo biti. Ali prema komunalnom redu ne bi otočkom smjeli prometovati ni mopedi i quadovi, a ima ih. A ni Smart gospodina Branka nije baš prvi auto na otoku.

Odmah pri izlasku sa broda koji svakodnevno povezuje Mali Lošinj, Unije, Ilovik i Susak dočekao nas je mali Piaggo dostavi kombi trgovačkog poduzeća Jadranka koji se rabi za dostavu robe od broda do trgovine.

- Ja sam ih pitao mogu li mi tim vozilom dostaviti namirnice u Gornje selo, ali rekli su da ne mogu. Ja i žena po stepenicama više ne možemo, ima ih previše. I što sam mogao nego da si nabavim mali auto. To je dvosjed s prtljažnikom, rabim ga za dućan i odlazak na brod kad trebam liječniku. Pa ne vozim se s autom na kavu ili sa spuštenim prozorima uz glasnu muziku, nego samo u potrebi - kaže nam Gašljević, koji je na Susku tokom cijele godine živi već 15 godina a staru je kuću obnovio 1990. godine.

Kaže da ga najviše smeta što se pisalo da je dovezao auto potajno i da se ne zna čiji je.

- Pa kako bih ga mogao na Susku sakriti. Ljudi mi kažu zašto nisam kupio quad. Ali, ja na quad ne mogu, a i quad nije ništa manji od ovog malog Smarta, samo što Smart ima krov. Dosad sam imao bicikl, ali ne mogu više ni biciklom jer do bicikla moram proći puno stepenica - govori Gašljević, koji se na Susak doselio iz Zagreba.

I zaista, do njegove kuće u Gornjem selu iz luke u Susku smo izbrojali 153 stepenice.

A domaći nam govore da to nije prvi auto i jedini na otoku.

- Osim dostavnom kombija od Jadranske, tu je i jedan Suzuki i jedan stari terenac - rekao nam je jedan Suščanin, koji kaže da njemu ne smeta Smart, pogotovo ako čovjeku treba jer ne može hodati.

Automobili na našim malim otocima koji formalno ne smiju imati aute i na koje ne dolaze trajekti su svojevrsna tabu tema. Mnogi stari automobili poput rashofovabih Renault četvorki voze se na takvim otocima, primjerice, na Biševu. A redovito su neregistrirani i neosigurani A, zanimljivo, Branko Gašljević je svoj Smart registrirao.

- Rekli su mi da ne mogu imati zagrebačku registraciju jer imam prebivalište na Susku. I eto, imam urednu riječku registraciju - kaže Gašljević.

Mnogi su se zbog jednog malog Smarta na Susku podigli na stražnje noge. Ljudi kažu, ako je mogao on možemo i mi, to je presedan. I gdje će nas to dovesti?!

Otok od 3,8 km kvadratnih na kojem caruju karijole, bicikli i poneki traktor, teško da će se pretvoriti u auto destinaciju jer jednostavno nemate cesta gdje bi se vozili.

