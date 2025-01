Razbojnik koji je bježao policiji, skakao s visine te u bijegu rasipao novac, završio na Bilicama

Muškarac (37) završio je u splitskom zatvoru na Bilicama jer mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog sumnji da je 18. siječnja u 20.45 orobio trgovinu prijeteći nožem, nakon čega je bježao policiji, odbacujući novac, skačući s visine, preskačući preko balkona... ŽDO Split je protiv njega pokrenuo istragu, a sudac istrage Županijskog suda u Splitu mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Istraga je pokrenuta jer se 37-godišnjaka sumnjiči da je 18. siječnja u 20.45 u Solinu odjeven u sivu jaknu, s kapuljačom na glavi i crvenim šalom preko lica ušao u jednu trgovinu. U ruci je držao nož dužine oštrice između 40 i 50 centimetara, a nakon što je prišao blagajni, tim je nožem zaprijetio blagajnici, zatraživši da mu preda novac. Zatim je sam uzeo registar iz blagajne u kojem je bilo 1294 eura nakon čega je je izašao iz trgovine. No ubrzo su ga uočili policajci jer im je njegovo ponašanje bilo sumnjivo, a zamijetili su da je odjeven u crnu jaknu, da ima pokriveno lice, da ispod ruke nosi neki predmet nalik kutiji, dok je u ruci nosio nož nalik na mačetu. Vidjevši sve to policajci su mu zapovjedili da stane, no umjesto toga, 37-godišnjak je počeo bježati.

A zatim su slijedile scene kakvih se ne bi posramili ni akcijski filmovi. Jer policajci su trčali za 37-godišnjakom, vikali mu da stane, 37-godišnjak je bježao, zatim skočio s visine od nekoliko metara, iz ruka mu je pri skoku ispala kutija iz koje su se rasule kovanice, on se nakon doskoka digao i nastavio bježati i to tako da je skočio preko balkona stana u prizemlju kako bi ušao u stan. Policajci su ga uhitili i to nakon što je 37-godišnjak s nožem u ruci izašao na balkon, a oni mu vikali da baci nož koji je držao u ruci, a 37-godišnjak je prvo spustio nož na pod da bi po ponovo pokušao pobjeći u čemu su ga spriječili policajci koji su morali uporabiti silu kako bi ga svladali.

U međuvremenu, policajci su dobili informacije o razbojstvu u trgovini, a po opisu počinitelja shvatili su da su ulovili tog razbojnika. Kao i da su one kovanice rasute iz kutije bile dio plijena 37-godišnjaka. Osim njega bile su uhićene osobe koje su bile u stanu u koji je 37-godišnjak ušao skokom preko balkona. Kod tih osoba je nađen ukradeni ovac, jedan od muškaraca koji je bio u stanu policiji je sam predao vrećicu s 13 grama marihuane, za jednom ženom bile su raspisane dvije potrage jer se sumnjiči za počinjenje imovinskih delikata... Tih pet osoba bilo je prijavljeno za pomaganje počinitelju nakon počinjena djela jer ih se sumnjičilo da su 37-godišnjaka pustili u stan u vlasništvu 41-godišnjaka želeći ga sakriti sakriti od policije.

