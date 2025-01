Hrvat u Njemačkoj prodavao pizzu s posebnim dodatkom, a onda je policija shvatila što radi

Stari grad u Düsseldorfu je težak teren za ugostitelje. Konkurencija u „Altstadtu" je ogromna. Zbog velikog broja kafića, barova i restorana, taj popularni kvart se često naziva „najduži šank na svijetu". Stipe R. se nije bojao konkurencije. Sa svojim malim objektom u kojem je nudio pizze iz friteze ovaj Hrvat se uspio brzo etablirati i steći zadovoljne mušterije. Kako je jednom zgodom ispričao na TV-postaji Vox, dugo je razmišljao što bi mogao ponuditi mušterijama i onda mu je palo na pamet da to bude „nešto sasvim drugačije, nešto što ne poznaju".

Hit u ponudi „Stipine pizze iz friteze" je bila pizza broj 40. Tko god bi naručio tu pizzu, u kartonu bi uz pizzu dobio i drogu. Kao „specijalni dodatak". Kako tvrde svjedoci, uz svaku pizzu bi se dostavljao i paketić kokaina u vrijednosti od 40 eura. 37-godišnji vlasnik pizzerije je, kako tvrdi Državno odvjetništvo, godinama prodavao pizzu broj 40. Vijest o njegovom uhićenju je u jesen prošle godine izazvala pažnju javnosti u cijeloj Njemačkoj, piše Deutsche Welle.

„Slučaj pizzerije je jedinstven, i što se tiče dimenzija, a i načina na koji se sve odvijalo", rekao je tada Michael Graf von Moltke iz Policijske uprave u Düsseldorfu. On je vodio istragu u ovom slučaju. Po navodima Pokrajinskog suda (Landgericht) u Düsseldorfu, do sada se Stipe R. nije očitovao o optužbama. Za to će imati priliku tijekom sudskog postupka koji počinje u srijedu (22. siječnja). Planirano je pet ročišta do 12. veljače kada bi se trebala donijeti prvostupanjska presuda.

Vlasnik pizzerije nije od ranije bio poznat njemačkim pravosudnim organima. Kako je potvrdilo Državno odvjetništvo, Stipe R. se na meti istražitelja našao tek u ožujku prošle godine. Zbog sumnje u rad na crno u njegovom lokalu, provedena je inspekcija u njegovom objektu. Kontrolorima je tom prilikom u oko upala jedna pizza s „neobičnim sastojcima".

O svemu je obaviještena policija. Nedugo nakon toga su policijski službenici pokucali na vrata stana u kojem je boravio Stipe R. On je u panici s balkona bacio jednu vreću u kojoj se, po navodima iz optužnice, nalazilo gotovo 264.000 eura, više od 200 grama kanabisa i otprilike 1,6 kilograma kokaina.

„Vreća je doslovno pala u ruke policajcima koji su bili ispred zgrade", potvrdilo je Državno odvjetništvo. Hrvatski državljanin je tada prvi put uhićen, ali je nakon samo dva dana ponovno pušten na slobodu. Par dana kasnije je otišao u pizzeriju i – nastavio prodavati pizzu broj 40.

Njemački istražitelji su tada počeli nadzirati lokal Stipe R. kako bi prikupili više informacija o tome tko distribuira drogu, odnosno tko su ljudi koji upravljaju tom mrežom. Stipe R. je ponovno uhićen 21. kolovoza prošle godine. Od tada se nalazi u istražnom zatvoru. Tamo je zadržan zbog pokušaja bijega u inozemstvo. On je naime planirao na brzinu prodati lokal i pobjeći u Hrvatsku. Njemačko pravosuđe ga tereti za organiziranu trgovinu drogama i članstvo u kriminalnoj skupini. U slučaju dokazivanja krivnje, prijeti mu višegodišnja zatvorska kazna. R. je u Njemačku stigao tek prije nekoliko godina. Po vlastitim navodima, bio je nezadovoljan situacijom u Hrvatskoj te se htio okušati u poduzetničkim vodama.

U jednoj raciji provedenoj u listopadu 2024. policija je, na temelju saznanja iz nadzora njegove pizzerije, uhapsila i jednog 22-godišnjaka iz Düsseldorfa kojeg se smatra šefom bande koja je trgovala drogom. Priveden je i jedan 28-godišnjak iz obližnjeg Haana te jedan 30-godišnjak iz Kölna.

U racijama na području nekoliko gradova u saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji tada je sudjelovalo 150 policajaca, odnosno pripadnika specijalnih postrojbi. Po policijskim navodima tada je razbijena mreža trgovaca drogom, u koju je bilo uključeno 12 osoba. Policajci su između ostaloga otkrili dvije plantaže kanabisa, a zaplijenjeno je više komada oružja, nekoliko skupih satova i gotovina. Uhićenom 22-godišnjaku, inače državljaninu Rusije, prijeti maksimalna zatvorska kazna do 15 godina zbog trgovine drogom i drugih teških kriminalnih djela, potvrdila je državna odvjetnica Laura Neumann. Za sada nije poznat datum početka sudskog postupka protiv njega, te dvojice njegovih suučesnika.

