Ravnatelj KBC-a Zagreb o slučaju trudnice: Nitko nema pravo tražiti nešto što bi mogli nazvati eutanazijom

Ravnatelj KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog društva za ginekologiju i opstetriciju Ante Ćorušić komentirao je u središnjem Dnevniku HRT-a slučaj Mirele Čavajde koja je u šestom mjesecu trudnoće i nosi dijete s tumorom na mozgu.

Ćorušić je rekao kako su sastavili tim eksperta koji se bave neurotumorima novorođenačke dobi.

- Kako se radi o 28 tjednu gestacijske starosti djeteta zaključili su da postoji šansa da se dijete liječi nakon što se rodi i nitko nema pravo u ovom trenutku u Hrvatskoj tražiti nešto što bi mogli nazvati eutanazijom, rekao je Ćorušić

Osvrnuo se na nalaze Povjerenstva KB "Sveti duh" i slovenske komisije te rekao kako u slovenskom povjerenstvu ima neke privatne veze pa je saznao što misle, te istaknuo da "ne misle kako je rečeno od strane nekih ljudi".

- Prvostupanjsko povjerenstvo Svetog duha ne želim komentirati jer nije bilo razloga da to naprave. Zato je i formirano drugostupanjsko povjerenstvo na razini KBC Zagreb kako bi se to povjerenstvo očitovalo, a za to još nismo dobili zahtjev niti roditelja niti njihove odvjetnice. Temeljem iskustva od prije, zadnji slučaj bio je od prije godinu i dva mjeseca, kada je djevojčici u utrobi majke otkriven maligni tumor mozgovine. Dijete je rođeno u Petrovoj bolnici, prebačeno na ruke neurokirurga, operirano, primilo je kemoterapiju i zasada se djevojčica sasvim uredno razvija i motorički je sasvim sposobna. Vodeći se tom spoznajom mi smo zaključili da postoji mogućnost liječenja djeteta bez obzira bio tumor benigan ili maligan, jer u ovom trenutku nitko ne može provjeriti je li tumor maligan, rekao ravnatelj KBC-a Zagreb.

Dodao je da se to može tek nakon zahvata kada odstranjeni tumor patolog dobije na uvid.

Na upit može li se napraviti biopsija ploda u samoj maternici, Ćorušić je rekao kako je u nekim zemljama to je moguće, ali da se kod nas to ne radi.

- Češljali smo stručnu literaturu i zaključili da, bez obzira o kojem se tumoru radi bio on maligan ili benigan uzimajući sve slučajeve opisane u literaturi, je šansa da dijete bude neurokirurški i kemoterapijski zbrinuto ako je maligni, oko 25-30 posto da bude posve izliječeno. A to nije mala brojka, naglasio je.

