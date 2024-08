Rat se sve više širi na ruski teritorij, Ukrajinci zauzeli 82 naselja, a Moskva optužuje Zapad

Ukrajinske postrojbe koje se nalaze u Rusiji uspjele su pogoditi strateški važan most preko rijeke Sejm, a zatim još jedan, što će znatno otežati kopnenu komunikaciju ruskih snaga u području Gluškova, koje se nalazi blizu ukrajinske granice u Kurskoj oblasti. Ruski izvori tvrde da je podignut pontonski most. Kijev tvrdi da je od 6. kolovoza preuzeo kontrolu nad 82 naselja na području od 1150 četvornih kilometara u toj regiji što znači da su zauzeli više ruskog teritorija nego Rusi njihova od početka godine. Rusija i dalje optužuje Zapad, poglavito Sjedinjene Države, da su Ukrajincima omogućili upad u Rusiju, no takve se tvrdnje odbacuju. Rusi, međutim, tvrde da ukrajinske snage koriste američko oružje poput HIMARS-a.

HIMARS-om po mostu

– Prvi je put područje Kurska pogođeno raketnim bacačima zapadne proizvodnje, vjerojatno američkim HIMARS-om. Kao rezultat napada most preko rijeke Sejm u okrugu Gluškovo potpuno je uništen, a ubijeni su volonteri koji su pomagali evakuiranom civilnom stanovništvu – rekla je Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova, kasno u petak u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Na stranicama ruskih blogera na istoj aplikaciji emitiraju se i snimke uništenja jednog HIMARS-a, a tvrdi se da je uništen i drugi, oba na području Sumske oblasti. Što je točno istina, je li Ukrajina imala pomoć i koordinaciju sa Zapadom, teško je reći. Prema nekim izvorima, napad na Rusiju i na Zapadu je dočekan s iznenađenjem, ali je svejedno brzo dana medijska podrška ukrajinskim snagama. Ukrajinska strana tvrdi da nema namjeru zadržati zauzete teritorije Rusije, već da je to način kako Moskvu prisiliti da sjedne za pregovarački stol. Sigurno je i da je u području čečenski odred Ahmat kojim zapovijeda Apti Alaudinov, koji sada nosi čin general-majora, a inače je desna ruka čečenskog vođe Ramzana Kadirova. Dio krivnje za ukrajinsku provalu u Rusiju svaljuje se upravo na postrojbu Ahmat. Ruski kontranapad, odnosno "protuterorističku operaciju", kako to tamo zovu, vodi Aleksej Djumin, čovjek od povjerenja Vladimira Putina, koji ima sve ovlasti i odgovara jedino ruskom predsjedniku.

Za sada se neke reakcije na njegovo imenovanje i početak zapovijedanja ne vide, no sigurno je da su Rusi Kurskoj i Belgorodskoj oblasti namijenili jake vojne snage s namjerom da Ukrajince što brže istisnu sa svojeg teritorija. I u samoj Ukrajini ide im sve bolje te su u situaciji da uskoro dosegnu strateški važan grad Pokrovs čime bi znatno poboljšali stratešku situaciju u Doneckoj regiji čiji značajan dio još ne kontroliraju. Tvrde da su na aerodromu Aviatorskoje u Dnipropetrovsku uništili jedan MiG-25, ali i jedan protuzračni sustav Patriot u Sumskoj oblasti.

Važan susret s Alijevom

Jedan vrlo bitan susret Vladimir Putin imat će sutra u Azerbajdžanu gdje će se susresti s predsjednikom te države Ilhamom Alijevom. Teme se mogu pretpostaviti, Azerbajdžan je blizak saveznik Turske, a još donedavno trajali su sukobi s Armenijom oko područja Gorskog Karabaha gdje Rusija Armeniji nije pomagala. Putina će vjerojatno više zanimati namjere Azerbajdžana oko plasmana njegovih energenata, kojima je ta zemlja iznimno bogata, na poglavito europska tržišta gdje pojedine zemlje Europske unije na njih gledaju kao zamjenu za ruski plin i naftu. Ruski predsjednik u tu zemlju može putovati jer ni Azerbajdžan nije potpisnik Rimskog statuta kojim je utemeljen Međunarodni kazneni sud koji je za ruskim predsjednikom izdao tjeralicu.

