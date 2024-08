Raste broj oboljelih od atipične upale pluća: Obratite pozornost na ove simptome, liječnici upozoravaju i na klimu

Raste broj slučajeva upale pluća tijekom ljeta. Sve više oboljelih bilježe šibenska Opća bolnica i zagrebačka Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Pogotovo zabrinjava jedna vrsta koju je zbog atipičnih simptoma teže dijagnosticirati, a nju uzrokuje bakterija mikoplazma.

"Njezina osobitost je to što se može pojavljivati u bilo koje doba godine i puno je češća u male djece, starije od godine i mlađih odraslih iako nema pravila, može se javiti i kod onih puno mlađih ili puno starijih", rekao je za Dnevnik.hr zamjenik ravnatelja Klinike Fran Mihaljević Zoran Barušić.

Prvi simptom atipične upale pluća obično je povišena tjelesna temperatura, ne previsoka. Zatim se javljaju suh kašalj, bol u prsima, kratkoća daha, umor, glavobolja. Simptomi su često neobični za upalu pluća. Može doći i do upale mozga, kožnih osipa ili nekog poremećaja svijesti. Prenosi se kapljičnim putem.

"To su uzročnici koji imaju neke simptome koji mogu biti nepovezani s pneumonijom, zato što ti uzročnici uzrokuju simptome sami za sebe. Često pacijenti znaju reći da povraćaju od kašlja, što nije tipično za običnu upalu pluća. Tako da svašta se tu zna naći", objasnio je liječnik Juraj Jug.

Atipična upala pluća krajem prošle godine počela se češće pojavljivati u Aziji i nekim europskim zemljama. U Klinici Fran Mihaljević porast bilježe već nekoliko mjeseci. "Na sreću, prolazi ambulatno ili kroz naše dnevne bolnice, ali ima onih s težim kliničkim formama bolesti, osobito kad govorimo o dječjoj populaciji koji su liječeni bolnički praktički s intenzivnim metodama liječenja u pojedinim situacijama", rekao je Barišić.

Porast slučajeva je zamjetan, ali ne i zabrinjavajuć, napominju u bolnici. Zašto do upale pluća dolazi i tijekom ljeta, teško je reći. "Nema tu više nekog posebnog pravila kao što je to bilo prije, ali pitanje je ipak ponašanje ljudi, sad smo mi svi više pod klimom, velike su temperaturne razlike između unutarnjeg i vanjskog prostora, ali povećao se i broj sati boravka u zatvorenom prostoru, s čime povećavamo šansu da ćemo prenijeti neku zaraznu bolest, manje se otvoraju prozori, što bi trebalo raditi što više", rekao je Jug. Hrvatski zavod za javno zdravstvo bilježi podjednak broj oboljelih u srpnju i kolovozu kao i proteklih godina. Liječnici pak savjetuju, jedna se vrsta može spriječiti, i to cijepljenjem protiv pneumokoka.

