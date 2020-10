'Raketni' rast epidemije u Češkoj, Španjolskoj...

Zemlja s uvjerljivo najvećim brojem umrlih od COVID-19, Velika Britanija u subotu je imala 12.872 nova zabilježena slučaja, što je dvostruko više nego što su donedavno imali u tjedan dana. Do jučer je tamo, prema Worldometeru, preminulo 42.350 osoba. – Mogla bi to za nas biti jako teška zima. Bit će tako sve do Božića – rekao je britanski premijer Boris Johnson. Iako ne tako ekstremno, ozbiljna je situacija i u drugim zemljama. Poljska je prijavila 2367 novozaraženih u subotu, što je rekordan broj treći dan zaredom. Potom je rast malo zastao – jučer je zabilježeno 2006 novih pozitivnih.

Zatvorili klubove

Međutim, u susjednoj Češkoj nanovo je uvedeno izvanredno stanje nakon porasta broja pozitivnih, koji je premijer Andrej Babiš nazvao “raketnim”. Dogodilo se to unatoč tome što je krajem rujna odlučio smijeniti ministra zdravstva Adama Vojtecha. Tempo širenja virusa, odnosno broj pozitivnih na 100.000 stanovnika, u Češkoj usporediv jedino sa stanjem u Španjolskoj, a novi je ministar zdravstva Roman Prymula rekao kako je riječ o brzini bez premca u svijetu.

Češka, naime, ima 303,3 zaražena na 100.000 stanovnika u posljednja dva tjedna, dok je u Španjolskoj 319,3, prema ECDC-u, Europskom centru za kontrolu zaraze. U petak je broj pozitivnih bio 3793, u subotu 2556, u nedjelju 1841. Italija je od 24. travnja zabilježila najviši broj zaraženih, bilo je to u subotu kada su prebrojena 2844 nova slučaja. Odgovor na to je zatvaranje svih noćnih klubova te obveza nošenja maski od 18 do 6 sati u svim javnim prostorima gdje nije moguće držati društvenu distancu. Školska djeca starija od šest godina također moraju nositi maske pri kretanju školskim prostorijama. Jučer je u Sloveniji potvrđeno 75 novih slučajeva zaraze novim koronavirusom.

– To je manji broj novih zaraza u odnosu na prethodni dan kada je potvrđeno 168 slučajeva zaraze na 1940 testiranih, ali udio novozaraženih u odnosu na broj testiranja i dalje je visok, kazao je u ponedjeljak glasnogovornik vlade za COVID-19 Jelko Kacin. Nagovijestio je da će vlada ovih dana razmatrati uvođenje novih mjera za obuzdavanje epidemije, među njima je opcija ograničavanja rada ugostiteljskih lokala i trgovina, ali i smanjenje broja ljudi koji se smiju okupiti na jednom mjestu, bilo da je riječ o javnom bilo privatnom prostoru. Istodobno, u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak su potvrđena 143 nova slučaja zaraze koronavirusom, a devet zaraženih osoba umrlo je u posljednja 24 sata, izvijestili su entitetski zavodi za javno zdravstvo. Nakon testiranja nešto više od 1100 uzoraka zaraza virusom SARS-CoV-2 potvrđena je kod 91 osobe iz Federacije BiH te kod 52 iz Republike Srpske.

Nagli rast i u Crnoj Gori

U nedjelju je u Srbiji potvrđeno 59 novih zaraženih, što je u ovom trenutku najmanje od svih zemalja bivše Jugoslavije. Jedan je oboljeli tamo preminuo, na liječenju su 284 pacijenta, a na respiratoru je njih 21. Najviše je novozaraženih u Beogradu, a gradovi gdje broj oboljelih raste su Kraljevo, Niš, Novi Sad, Trstenik, Bujanovac i Vranje. Ne očekuju se drastičnije mjere, situacija će se dalje pomno pratiti. U Crnoj Gori potvrđena su 193 pozitivne osobe na novi koronavirus do nedjelje navečer, a pet je preminulih. No, tamo je posljednjih dana od ukupnog broja testiranih gotovo trećina pozitivnih.