Radić: Pobijedit ću Penavu. Imam većinu, to je jasno i njemu

Sukob u Domovinskom pokretu dodatno se intenzivira. Ivan Penava održao je u ponedjeljak ujutro pressicu s koje je poručio kako svi u stranci moraju puhati u isti rog ili će se stvar raspasti. Pressicu je sazvao i Mario Radić koji je prošli tjedan prelomio i najavio da kreće u utrku za šefa stranke, upravo protiv Penave.

"Vidim da se Penava stalno poziva na statut. Puno sam na terenu zadnjih dana, iza mene su izaslanici", rekao je Radić predstavivši pojedinačno ljude koji su došli podržati ga na pressici. "Puno sam pričao s ljudima i došao da zaključka. Ova situacija, ja imam većinu, to je jasno i Penavi, čuo sam da je kiselo komentirao sve ove događaje. Ja ne želim Pirovu pobjedu, ja ću dobiti 65, 70 posto glasova, prihvatit ću tu časnu dužnost. Mi moramo nastaviti gdje smo stali. Biti predsjednik organizacije od 10 tisuća ljudi sa 70 glasova, to nije moralno. Nakon izbora odmah ću pokrenuti promjenu statuta i sljedeći izbori, koji moraju biti vrlo skoro, moraju biti po principu jedan član – jedan glas", rekao je Radić, prenosi N1.

Pozvao je i svoje pritivnike u stranci da ostanu, da se kandidiraju na sljedećim izborima na kojima će, kaže, svi članovi odlučivati. "Neka se tad kandidiraju, da vidimo kako diše stranke, i neka se kandidiraju na tim izborima i taj koji tad pobijedi će biti pravi predsjednik DP-a", rekao je.

Radić je rekao i kako su Penava i Mlinarić prozivali Bartulicu zbog toga što 10 dana nije prijavio kredit u imovinsku karticu, a sada, kad je u pitanju Stipo Mlinarić i izvlačenje novca iz udruge, imaju drugi aršin. "Onaj tko je poslušnik, njemu je dopušteno sve", kaže. Radić je priznao da mu je Penava prijetio izbacivanjem iz stranke jer nije htio podržati Milanovića. "Rekao sam da DP nikada neće podržati kandidata SDP-a. To je, maltene, bio povod da nas se izbaci iz stranke", rekao je. Radić je rekao i da će učiniti sve da ne dođe do raskola te da će biti predsjednik koji spaja, a ne razdvaja. Ponovio je i da poziva institucije da naprave sigurnosnu provjeru i njega i Ivana Penave, a on će svoju objaviti javno čim je dobije.

Na pressici koju je održao ranije u ponedjeljak, podsjeća N1, Ivan Penava je poručio kako je došlo vrijeme da se raščisti s ljudima koji su razlog "ranjavanja Domovinskog pokreta". Na pitanje hoće li, ako pobijedi na stranačkim izborima, izbaciti iz stranke Marija Radića i one koji ga podržavaju, rekao je da svoje moraju reći tijela stranke, a da je njegova namjera stvaranje autentične stranke. "Neću dozvoliti da netko sa mnom manipulira i provodi svoju računicu", istaknuo je.

Osvrnuo se na to hoće li ostati u Domovinskom pokretu ako pobijedi Mario Radić na izborima: "Ostajati u društvu koje sve to pakira Stipi Mlinariću je nešto što nisam ja, politika koja ide na te stvari je nešto što nije moja politika."

