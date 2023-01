Putnici Ryanaira pola sata ostali zaključani u hodniku aerodroma, propustili let za Hrvatsku

Dvadeset i troje putnika Ryanaira ostalo je zaključano u hodniku londonskog Stansteda zbog čega su bili prisiljeni propustiti let za Hrvatsku. Oba kraja prolaza bila su zaključana, rekli su putnici, kada je zrakoplov za Zagreb u ponedjeljak poletio bez njih - ali s njihovom prtljagom. Na kraju su spašeni nakon što su aktivirali protupožarni alarm kada su se njihovi vriskovi i pokušaji da privuku pozornost osoblja lupanjem po zidovima pokazali uzaludnim.

Ryanair je rekao da je "ljudska pogreška" dovela do incidenta, koji su opisali kao "žalosnog", iako je jedan korisnik rekao da nije bilo isprike, piše Evening Standard.

Devina Raval rekla je da su pripreme bile u redu, ali stvari su počele izgledati neobično kada su putnike odveli niz hodnik gdje su čekali petnaest minuta. “Vrata na prednjem dijelu hodnika bila su zatvorena, čekali smo da se otvore, očekujući da ćemo odande biti odvedeni u avion. "Budući da su ljudi počeli paničariti, odlučili smo se vratiti do vrata kroz koja smo prošli i pitati osoblje što je zastoj, ali smo otkrili da su i ta vrata bila zaključana" rekla je 33-godišnjakinja.

"Ljudi su lupali o zidove dozivajući pomoć, činilo se kao da smo taoci ili tako nešto”, dodala je. “Djeca su plakala i cijelo je mjesto postalo stvarno klaustrofobično. Strah me i pomisliti što bi se dogodilo da je netko doživio srčani udar ili tako nešto" priznala je.

Nakon pola sata aktiviran je protupožarni alarm, ali Devina je rekla da je osoblje izgledalo iznenađeno kada su vidjeli da su u hodniku. Putnici su tada satima pokušavali shvatiti što se dogodilo. Neke su se obitelji navodno razdvojile, neki članovi bili su na letu, a drugi su ostali, a najmanje jedna osoba propustila je razgovor za posao.

Ryanair je pogođenim putnicima osigurao noćenje i premjestio ih na prvi raspoloživi let - koji je bio sljedeći dan u 6 ujutro. "Najgore je što nismo dobili ni ispriku, svi su bili apsolutno bijesni", dodala je Devina. U priopćenju Ryanaira stoji: “Zbog ljudske pogreške osoblja u londonskoj zračnoj luci Stansted, mali broj putnika nije mogao izaći kroz vrata predukrcaja i nažalost propustili su svoj let za Zagreb. "Pogreška je ubrzo uočena, no let je već poletio."

