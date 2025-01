'Putin se naoružava brže nego što se misli, priprema se za napad jedne članica NATO-a'

Inauguracija Donalda Trumpa na trenutak je rat Ukrajine i Rusije stavila u drugi plan. No, dok se u Americi slavi, na istoku Europe i dalje se ratuje. The Independent piše kako se Rusija naoružava brže nego što se ranije mislilo i mogla bi se pripremati za napad na zemlju članicu NATO-a, prenosi ovaj medij upozorenje visokog njemačkog dužnosnika. - Ruske oružane snage ne samo da su sposobne nadoknaditi ogromne gubitke u ljudstvu i materijalu, već se uspješno naoružavaju - rekao je njemački general-bojnik Christian Freuding. Iako nije jasno namjerava li Vladimir Putin napasti državu članicu NATO-a, general Freuding je rekao da ruski predsjednik "očito stvara uvjete za to".

- Proizvodnja raste, zalihe u skladištima rastu - rekao je šef njemačke vojne radne skupine za Ukrajinu, napominjući da Rusija koristi Iran i Sjevernu Koreju za popunjavanje zaliha projektila, dronova i tenkova. U Francuskoj je predsjednik Emmanuel Macron govorio trenutak prije inauguracije Donalda Trumpa kako bi upozorio da će Rusija dugo vremena izazivati sigurnost Europe. - Ne zavaravajmo se, ovaj sukob neće biti riješen sutra. Ni prekosutra - rekao je, dodajući da mir u Europi zahtijeva da Europljani budu za pregovaračkim stolom. Volodimir Zelenski pozdravio je Trumpov povratak na mjesto predsjednika, rekavši da Ukrajina s radošću očekuje suradnju s njim.

