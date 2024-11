Putin se ispričao Angeli Merkel radi neugodnog susreta 2007.: 'Angela, oprosti mi, molim te'

Ruski predsjednik Vladimir Putin zanijekao je u četvrtak da je namjerno iskoristio svog crnog labradora Konija da prestraši tadašnju njemačku kancelarku Angelu Merkel na susretu 2007. koji je postao zloglasni diplomatski incident. Merkel je u svojim memoarima "Sloboda" napisala da je, znajući da Putin ponekad dovodi kućnog ljubimca na sastanke sa stranim gostima, zamolila pomoćnika da zatraži Putinov tim da ne dovodi Konija jer se boji pasa. Dodala je da je Putin na susretu u Moskvi 2006. uvažio njezin zahtjev, ali joj je poklonio velikog plišanog psa, uz opasku da ne grize.

No već na susretu u Sočiju iduće godine, veliki pas je lutao prostorijom i približio se Merkel dok je kancelarka, vidno nelagodno, sjedila uz Putina ispred fotografa i televizijskih kamera. Upitan o tom incidentu u četvrtak, Putin je zanijekao da je znao za njezinu fobiju i rekao da joj se kasnije ispričao. "Iskreno, već sam to rekao Merkel, nisam znao da se boji pasa. Da sam znao, nikad to ne bih učinio. Naprotiv, želio sam stvoriti opuštenu, ugodnu atmosferu", rekao je Putin na konferenciji za medije.

Ruski novinari su se podsmjehnuli kad je Putin uputio novu ispriku Merkel i poručio da, u malo vjerojatnom slučaju da ponovno dođe u posjet, on "to sigurno neće ponoviti". "Opet joj se obraćam i govorim: Angela, oprosti mi, molim te. Nisam te htio uznemiriti", rekao je Putin. Merkel je taj incident u svojim memoarima opisala mučnim. "Pokušala sam ignorirati psa, iako se kretao manje više tik uz mene. Putinove izraze lica protumačila sam kao da uživa u situaciji", napisala je Merkel. "Je li samo htio vidjeti kako osoba reagira u nevolji? Je li to bila mala demonstracija moći? Samo sam mislila: ostani mirna, koncentriraj se na fotografe, proći će", dodala je.

