Nuklearni fizičar otkrio što bi se dogodilo da Rusija lansira 'Sotonu': Sve bi se dogodilo u 20 minuta. I to je to'

U Rusiji su u tijeku radovi na stavljanju interkontinentalne balističke rakete Sarmat u borbenu pripravnost, poručio je zapovjednik Ruske strateške raketne vojske, general-pukovnik Sergej Karakajev, prenosi ruska novinska agencija TASS. Sarmat, koju na zapadu zovu i "Sotona", jedno je od šest naprednih strateških oruđa koje je Vladimir Putin predstavio prije nešto više od četiri godine, 1. ožujka 2018. Sarmat može nositi do 16 nuklearnih bojevih glava, s dometom od 18.000 km, ili hipersoničnu letjelicu Avangard koja bi time imala praktično neograničen domet. Svaka od raketa može se usmjeriti prema drugom cilju, a bojeve glave su snage do 750 kilotona, bomba bačena na Hirošimu bila je snage 15 kilotona, dakle 50 puta slabija od jedne Sarmatove glave. Dakle, jedan projektil Sarmata ima potencijal za 800 Hirošima.

Nuklearni fizičar Tonči Tadić komentirao je za Net.hr je li moguć scenarij da Vladimir Putin lansira ubojitu raketu. "Sarmat je opasan i može napraviti puno zla, ali pod jednim uvjetom - ako ne eksplodira pri polijetanju! To mu je inače praksa. Svi zaboravljaju da se u rujnu raketa razletjela pri pokušaju lansiranja i da je ostavila iza sebe krater veličine četvrtine nogometnog igrališta, a da je eksplozija izbrisala sve u svom krugu od kilometra", ističe Tadić te dodaje: "Dakle, najprije Sarmat mora poletjeti, onda možemo razgovarati o tome koliko zla može napraviti."

Unatoč tome, opisao je što bi se mogla dogoditi ako je Sarmat uspješno lansiran: "Pri lansiranju Sarmata to bi popratili sateliti. Istodobno bi se lansirale i rakete prema Rusiji i to u roku od pet do deset minuta. Istina je - ciljevi na Zapadu mogu nestati unutar 10-15 minuta od lansiranja Sarmata, ali bi tada i ciljevi u Rusiji nestali unutar 15-20 minuta. I to je to."

Tadić je uvjeren da ne postoji prava nuklearna prijetnja. "Nismo bliže ničemu, nego je ruski režim sve bliže panici jer znaju da ne mogu izaći iz rata onako kako su zamislili. Njihova je svijest da su se zeznuli ulaskom u rat i da će se pojačavati vojna pomoć Ukrajini", rekao je. "Posljedica lansiranja Sarmata na bilo koji cilj prema Zapadu bila bi ta da će u Moskvi preživjeti samo Putin s par svojih žohara u bunkeru", ustvrdio je.

