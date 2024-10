Putin bi mogao dobiti novog saveznika, i to u srcu Europe: Ako se to dogodi, Unija bi bila u velikim problemima

Proruski blok u srcu Europe mogao bi iduće godine ojačati. Proruski orijentirani čelnici srednjoeuropskih zemalja, poput mađarskog premijera Viktora Orbána i njegova slovačkog kolege Roberta Fica, mogli bi sljedeće godine dobiti još jednog saveznika: bivšeg češkog premijera Andreja Babiša, koji bilježi porast popularnosti u nacionalnim anketama.

Iako Babiš, milijarder i politički pragmatik, nema toliko čvrste ideološke temelje kao Orbán ili Fico, njegova se politika sve jasnije okreće prema desnici, dok retorikom sve više prati svoje kolege iz Mađarske i Slovačke. Poput Orbána, Babiš tvrdi da rata u Ukrajini ne bi bilo da je Donald Trump predsjednik SAD-a te vjeruje da bi pobjeda republikanskog kandidata na nadolazećim izborima donijela mir. Slično kao Fico, češki tajkun već je ranije sugerirao da bi podršku Ukrajini trebalo smanjiti u njezinu otporu sveobuhvatnoj invaziji Kremlja.

Kremlin-friendly Central European leaders are set to be joined next year by a familiar face: Former Czech Prime Minister Andrej Babiš.



