Kada će Putinu ponestati tenkova? Gubitci su veliki, a skladišta se prazne

Rusija je od početka rata izgubila više od 3000 tenkova. Do sada je Moskva uspjela nadoknaditi svoje gubitke starim zalihama, ali satelitske snimke pokazuju da se skladišta prazne. Rusija je u Ukrajini pretrpjela veće gubitke nego u bilo kojem drugom sukobu od Drugog svjetskog rata. U prosjeku, ukrajinski vojnici svaki dan unište oko tri ruska borbena tenka. Rusija taji vlastite gubitke, no Frankfurter Allgemeine ističe kako se broj uništenih ili napuštenih vozila može prilično dobro procijeniti.

Naime, ukrajinske jedinice objavljuju snimke svojih uspjeha, a potom se podaci procjenjuju te sastavljaju brojke gubitaka. Primjerice, platforma Oryx navodi kako je 3505 borbenih tenkova uništeno, oštećeno ili napušteno od početka rata. U prosjeku je svaki mjesec na ruskoj strani izgubljeno 100 borbenih tenkova. Međutim, ovaj broj predstavlja samo donju granicu s obzirom na to da uključuje samo informacije o tenkovima o kojima postoje fotografije ili videozapisi. Stvarni gubici vjerojatno su znatno veći.

Ukrajinsko ministarstvo obrane tvrdi da je Rusija već izgubila oko 9000 tenkova. Međutim, ovaj se broj ne može provjeriti. Sami vizualno provjerljivi gubici već premašuju broj tenkova koje je Rusija imala u aktivnoj službi prije početka rata. Prema Međunarodnom institutu za strateške studije, taj je iznos bio gotovo 3.000. Unatoč tome, ratni stroj Vladimira Putina i dalje radi, a novi napadi na ukrajinske položaje događaju se svaki dan.

To je moguće samo zato što Rusija svoje goleme gubitke može nadoknaditi reaktivacijom tenkova iz sovjetske ere. Diljem zemlje postoje brojna skladišta u kojima se tenkovi uglavnom skladište na otvorenom. Ali, te su rezerve ograničene. Zalihe se mogu jasno vidjeti i izbrojati na satelitskim snimkama. Pritom nije uvijek lako utvrditi u kakvom su stanju vozila. Usporedba sa satelitskim snimkama iz vremena prije veljače 2022. pokazuje kako se broj tenkova u skladištu polako smanjuje.

Jedno od tih skladišta nalazi se u Kalinjingradskoj oblasti. Fotografija iz svibnja 2024. prikazuje skladište gotovo potpuno ispražnjeno. U srpnju 2022. godine, već je dio očuvanih tenkova uklonjen iz skladišta u Omskoj oblasti. U srpnju 2024. ostalo je tek nekoliko vozila, vjerojatno onih u lošijem stanju. Skupina analitičara procijenila je satelitske snimke ukupno 16 poznatih skladišta tenkova diljem Rusije. Prije rata izbrojano je ukupno 6300 tenkova. Do sredine 2024. godine taj je broj pao na oko 3600. Frankfurter Allgemeine napominje kako brojke treba pažljivo tumačiti s obzirom na to da u podatke nisu uključena vozila koja se nisu skladištila na otvorenom.

S novom proizvodnjom Rusija bi mogla nadoknaditi samo djelić od prosječno 1200 izgubljenih tenkova godišnje. Većina gubitaka mora se nadoknaditi ponovnim aktiviranjem vozila iz skladišta, a neki od najstarijih modela stoje u skladištu više od 50 godina. Stručnjaci smatraju da su prvo reaktivirani najmoderniji i najočuvaniji tenkovi. Noviji modeli, prvenstveno tenkovi T-72 i T-80, proizvodili su se između 1970-ih i 1990-ih. U posljednjim mjesecima, čak su i tenkovi T-54, model razvijen nedugo nakon Drugog svjetskog rata, navodno korišteni. To bi mogao biti znak da Rusija već nalazi sve manje dobro očuvanih tenkova u svojim skladištima.

Prema prognozi britanskih vojnih analitičara Jacka Watlinga i Nicka Reynoldsa, Rusija će ove godine moći održati konstantnu proizvodnju tenkova. Međutim, od 2025. nadalje, vozila će zahtijevati opsežniji remont i do 2026. će većina raspoloživih zaliha biti iscrpljena. Dio industrijskog kapaciteta tada bi se mogao prebaciti s prerade na proizvodnju novih vozila. Također, moguće je da će Rusija u budućnosti uvoziti tenkove iz inozemstva. Primjerice, Sjeverna Koreja ima mnogo tenkova, ali samo one vrlo stare, dok Iran ima nekoliko stotina tenkova sovjetske proizvodnje. Međutim, s obzirom na sigurnosnu situaciju na Bliskom istoku, spremnost za izvoz značajnog broja ovih modela vjerojatno će biti niska.

Ukrajina će moći ponovno preuzeti teritorije koje je okupirala Rusija samo ako dobije više tenkova sa Zapada. No, prazne se i europska i američka skladišta. Zemlje istočne Europe, posebice Poljska, donirale su velike dijelove svojih preostalih zaliha tenkova iz sovjetske ere. Njemačka, Danska i Nizozemska započele su preradu tenkova Leopard 1, no zalihe su sada uglavnom potrošene. Samo SAD još ima velike rezerve oklopnih vozila. Naime, vojska ima u rezervi oko 3500 tenkova M1 Abrams. No, do sada ih je Pentagon oklijevao upotrijebiti. Ukrajini je do danas isporučen 31 primjerak.