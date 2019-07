Pupovac komentirao izjavu ministra: Mene nije to uvrijedilo, ali zdravu pamet sigurno je

Ostalo je još par pitanja koja ministar uprave Lovro Kuščević mora pojasniti, i onda će premijer Andrej Plenković donijeti konačnu odluku, poručio je danas predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić komentirajući krizu u Vladi do koje je došlo zbog HNS-ovog zahtjeva za smjenom Kuščevića, dodatno "pojačanog" oporbenom inicijativom za opozivom ministra zbog nekretninskih afera i prenamjena zemljišta.

Bačić kaže kako zbog rokova uvjetovanih oporbenih zahtjevom za opozivom ministra, Kuščević nema previše vremena da pojasni ono što je očito ostalo nerazjašnjeno nakon sinoćnjeg sastanka užeg vodstva HDZ-a.

- Prema Ustavu Sabor zasjeda do 15. srpnja, a kako je SDP 3. srpnja predao prijedlog za opoziv, imamo dovoljno vremena da se o ministru Kuščeviću raspravlja u Saboru bez da se saziva izvanredna sjednica. Čuli ste od premijera kako ćemo postupati o prijedlogu za opoziv, temeljem odluke užeg vodstva HDZ-a će o svemu odlučiti premijer i ministar Kuščević. Sinoć smo raspravljali o svim navodima koji su u prijedlogu za opoziv ministra, on je dao svoje odgovore, ostalo je još da se rasprave sva pitanja koja se nameću da se dodatno pojasne kako bi onda mogli donijeti konačnu odluku, prije svega predsjednik Vlade. Rokovi su kratki, od danas kada je Vladi upućen prijedlog, rok je osam dana, prema tome, time je definirano koliko je o tome moguće razgovarati unutar Vlade – objasnio je Bačić.

Upitan treba li ministar javno objaviti sve argumente koje je u svoju obranu sinoć ponudio vodstvu svoje stranke, Bačić odgovara kako vjeruje da su svi ti argumenti već javno poznati.

- Za jedan veliki dio navoda je provedena ozbiljna istraga od strane USKOK-a i DORH-a 2010. godine dok je bio načelnik općine, dakle, za veliki dio optužbi se očitovao DORH, ostalo je još nekoliko otvorenih pitanja i zato smo sinoć dali još vremena da ih rasprave ministar i premijer – kaže. Ne razmišljaju, tvrdi, o tome imaju li dovoljno ruku u Saboru da sačuvaju većinu bez HNS-a.

- Mi ne razmišljamo o tome, danas sam u kontaktu s predsjednikom Kluba HNS-a, razgovarat ćemo o svim aktivnostima i nema tu nikakve dramatike – uvjerava Bačić koji očekuje da će se do 12. srpnja, posljednjeg dana zasjedanja Sabora prije ljetne stanke, raspraviti i izglasati svi potrebni zakoni te time potvrditi da je Vlada stabilna.

Predsjednik HNS-ovog Kluba zastupnika Milorad Batinić kaže da on nije imao nesporazuma s Bačićem s kojim je koalicijski sastanak, uvijek su sve uspješno dogovarali i "praktički je sve u redu".

- Ovih dana komuniciramo zaključak Predsjedništva HNS-a – čekamo sastanak s premijerom i tamo ćemo dogovoriti. Naši ministri danas nisu bili na sjednici Vlade jer je ministrica Divjak u inozemstvu, a potpredsjednik Vlade Štromar ima obaveza – rekao je Batinić. Upitan da komentira poruku čelnika Sabora Gordana Jandrokovića HNS-u "neka odu", Batinić odgovara kako to "nije pratio".

- Neću komentirati, o tome ću osobno s kolegom Bačićem i Jandrokovićem – tvrdi Batinić. A izlazi li HNS iz Vlade?

- Sve ćemo komunicirati s premijerom i vidimo se idući tjedan nakon sastanka s premijerom – rekao je Batinić.

Koalicijski partneri ipak su se danas našli u Saboru, no odluku o Kuščevićevoj sudbini ostavljaju premijeru. Iz komentara sastanka SDSS-ovog Milorada Pupovca, vidljivo je da se on nada da će premijer razriješiti situaciju prije nego što oporbena inicijativa za opozivom ministra dođe na dnevni red Sabora. Naime, prvo je poručio kako bi netko trebao otići iz Vlade, a nada se da to neće biti koalicijski partneri, a nakon što je direktno upitan kako će se postaviti pri glasovanju o opozivu, odgovorio je:

- Mi se nadamo da do te rasprave neće doći – kazao je Pupovac pojasnivši kako su maloprije na sastanku koalicijskih partnera razgovarali kako će se kao koalicijski partneri nositi sa svime što je iza i ispred njih.

- Dakle imali smo otvoreni razgovor, dobar dogovor kako i na koji način postupati u svim elementima ovih otvorenih pitanja. Ne radi se o popuštanju HDZ-a ili ostalih, nego dogovoru kako ćemo funkcionirati i doći do rješenja. HDZ nas nije izvještavao o političkoj sudbini Kuščevića, kao što ste mogli vidjeti ulogu o tom je preuzeo predsjednik Vlade i suglasni smo da njemu ta uloga i pripada – drži Pupovac koji ne zna zašto HNS-ovi ministri danas nisu bili na Vladi, odnosno ne zna "što se događa na sjednici Vlade i tko je prisutan, a tko nije i zašto nije ako nije..."

Direktno upitan smatra li on osobno da Kuščević treba ići iz Vlade, Pupovac odgovara referirajući se na jučerašnju Kuščevićevu izjavu kako im HNS, stranka koja je osvojila 2,5 posto glasova na izborima, ne može davati ultimatume.

- Ne mislite valjda da jedna stranka koja je na europskim izborima osvojila bijednih 2,66 posto može biti pitana nešto o tome. Mene nije to uvrijedilo, kažem vam još jedanput, mene sigurno nije, ali zdravu pamet sigurno je – kazao je Pupovac koji ovo podcjenjivanje koalicijskih partnera od stranke Kuščevića, zaključuje, ipak nije spominjao na koalicijskom sastanku.

SDP-ov Peđa Grbin pak kaže kako je HDZ sinoć nakon sastanka stranačkog vodstva na sebe preuzeo odgovornost za sve ponašanje gospodina Kuščevića.

HDZ je jučer stao iza jednog najobičnijeg lupeža i poslao poruku da je u Hrvatskoj dopušteno krasti i otimati te obnašati javnu dužnost samo zato da bi napunio svoj džep. Mi smo razgovarali s gotovo svim zastupnicima u Hrvatskom saboru, razgovarali smo i s mnogim zastupnicima HDZ-a, koji nam svi redom u privatnom razgovoru kažu da je neprihvatljivo ovo što gospodin Kuščević radi. Sada će svaki od tih zastupnika koji je privatno rekao da Kuščević mora otići imati priliku pokazati da li je ono što misli isto onome što radi. – tvrdi Grbin, a na ovo mu je Bačić uzvratio kako bi bilo dobro da kaže imenom i prezimenom s kime je to razgovarao iz HDZ-a, jer, primjerice, on sam ne bi nikada iza leđa stranci oporbenom zastupniku govorio nešto drugo od onoga što govori pred stranačkim kolegama.

Grbin kaže kako sada od svih zastupnika u Hrvatskom saboru očekuje da javni interes stave ispred svog privatnog, jer vjeruje da je to dužnost svih koji su izabrani na državne funkcije.

- Očekujemo od svih zastupnika da to podrže, da Lovri Kuščeviću kažu "ne" i da kažu da je dosta ovakvog lopovluka i krađe. Ako će HNS to učiniti - dobro, ako ne – ostat će dosljedan svemu onome što je radio posljednje dvije godine otkad je ušao u lupešku Vladu – jasan je Grbin.

Smatra da sve ovo što se događa ugrožava Republiku Hrvatsku, sigurnost i ugled RH.

- Žao mi je što primjerice jedna osoba koja bi po Ustavu trebala brinuti o sigurnosti i ugledu RH, pa čak i usklađenosti djelovanja državnih tijela, odnosno vlasti u RH ne reagira i ne šalje jasnu poruku.

Što se tiče same koalicije HNS-a i HDZ-a, ona je do sada bila sazdana isključivo i jedino na interesu, na ovom glasovanju o povjerenju gospodinu Kuščeviću imat ćemo prilike vidjeti do gdje ide taj interes, ide li do toga da se brani jedan lupež ili je to crta koju čak ni HNS ne želi priječi – komentira Grbin. Predsjednicu države Kolindu Grabar Kitarović ovdje izravno proziva, pojašnjava, jer drži da je trebala u okviru svojih ustavnih ovlasti, kao što joj svojedobno nije bio problem reći za predsjednika Vlade da treba podnijeti ostavku, i sada reagirati na gospodina Kuščevića.

- Sjetit ćete se da razlozi za pozivanje gospodina Milanovića da podnese ostavku baš i nisu bili ozbiljni, a u ovoj situaciji imamo nekoga tko se obogatio obnašajući javnu dužnost, imamo nekoga tko je lagao, tko je uzimao, otimao za svoj džep. Predsjednica ne reagira, HDZ je stao iza njega, što vam više od toga treba – zaključuje.