Pupovac na komemoraciji u Jadovnom: 'Ovdje nisu bili ni vojnici ni ratni zarobljenici'

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac poručio je u nedjelju na komemoraciji u Jadovnom da Nezavisna Država Hrvatska nije bila prostor za život Srba, Roma i Hrvata antifašista te naglasio kako Jadovno još uvijek nije uređeno i označeno kao logor smrti. "To što se događalo ovdje u Gospiću, na Velebitu i na Pagu, to nije bio ni hir ni protuzakonito postupanje predstavnika zakona i reda. To je bilo u skladu sa zakonima koje je ustaška vlast ustanovila kao svoj poredak - poredak masovnog zločina istrebljenja", poručio je Pupovac prilikom obilježavanja komemoracije u Jadovnom.

To je jedna od lokacija bivšeg ustaškog koncentracijskog logora iz sustava Gospić-Jadovno-Pag, gdje su tijekom ljeta 1941. ubijane uglavnom osobe srpske i židovske nacionalnosti. Oni, dodao je, koji su ovdje dovođeni nisu bili dovođeni zbog toga što su ustali, pobunili se ili pružili otpor takvom poretku. "Nisu bili ni vojnici ni ratni zarobljenici." Tko išta zna o tome kakav je javni, politički, zakonodavni i egzekutivni prostor bila Nezavisna Država Hrvatska, zna da to nije bio prostor za život Srba, Židova, Roma i Hrvata antifašista, rekao je.

"I Čačić-Draga i Slana, jednako kao i Mlaka, Uštica, Gradina i Jasenovac trajno su obilježje NDH. Obilježje nepojmljive mržnje i nepojmljivog zločina", naglasio je Pupovac. Podsjetio je na zakone koje je donosio Ante Pavelić na osnovu kojih se, kazao je, Židovima i Srbima oduzimala imovina, prisilno iseljavalo Srbe iz NDH, zabranjivala ćirilica...

"Istovremeno s donošenjem ovih zakona vođena je sve žešća i žešća propaganda protiv Židova i Srba u kojoj su demonizirani i stigmatizirani kao egzistencijalna prijetnja hrvatskom narodu i njegovoj državi, kao nižerazredna i amoralna bića. Vođena je propaganda njihove dehumanizacije", istaknuo je Pupovac. Dodao je kako "dovođenje pripadnika srpskog i židovskog naroda na ovo mjesto pokazuju konačan cilj te dehumanizacije".

"Bila je to početna etapa genocida", kazao je.

"Naša je dužnost da ne zaboravimo kako u Slani još uvijek nije postavljena oznaka da je tu bio logor smrti za Srbe i Židove te kako Jadovno još uvijek nije uređeno, označeno kao logor smrt, niti je obnovljen spomenik koji je do rušenja 1991. postojao u Čačić-Dragi", rekao je. Komemoraciju je organiziralo Srpsko narodno vijeće, a uz Pupovca su bili i izaslanica premijera Plenkovića i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Vedrana Šimundža Nikolić, izaslanik predsjednika Sabora i predsjednik savez Roma Veljko Kajtazi, kao i Ivo Pejaković, ravnatelj spomen-područja JUSP Jasenovac.

Tama povijest čovječanstva

Državna tajnica Šimundža Nikolić izrazila je "duboko poštovanje prema mučki ubijenim nevinim žrtvama" te naglasila kako se danas više nego ikada moramo prisjetiti prošlosti i učiti iz nje. "Ne smijemo zaboraviti i nikada se prestati sjećati niti umanjivati zločine jer fašizam koji je sijao mržnju, netoleranciju i nasilje predstavlja sramotnu stranu i tamu povijest čovječanstva. Zato je dužnost svih nas da se zajedno suprotstavimo svim totalitarnim oblicima koji prijete i današnjem vremenu", poručila je.

Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem snažno štiti sve temeljne vrijednosti i nastavit će svoj put u jačanju demokracije, zaštiti temeljnih ljudskih prava, promicanju mira i stabilnosti u našoj domovini i okruženju, dodala je.

Otvaranje logora u Jadovnu dan nakon osnutka NDH je jasno dalo do znanja da u njihovoj državi neće biti mjesta za Srbe, Židove i Rome, istaknuo je Kajtazi. "U vrijeme postojanja ovog logora, Romi su uz Židove obespravljeni rasnim zakonima, ubijani u masovnim zločinima. Kao što je bilo sa Srbima i Židovima, postojala je jasna namjera da se uništi romski narod", rekao je i dodao kako ništa u ustaškoj tvorevini nije bilo civilizirano.

"Bila je riječ o genocidnoj državi koja je izvršila genocid nad trima narodima", naglasio je Kajtazi.

