Čeka se glasanje o Pupovcu, DP poručio: Naš je stav od početka jasan. To ćemo vam danas pokazati

* Sabor glasa o prijedlogu da Milorad Pupovac bude na čelu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

* Domovinski pokret kaže da takav prijedlog neće podržati

Tijek događaja:

10:30 - Stipo Mlinarić Ćipe na konferenciji za medije Domovinskog pokreta komentirao je današnje glasovanje u Saboru. Na pitanje je li ovo odvlačenje pažnje zbog današnjeg imenovanja Milorada Pupovca na čelo Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, rekao je da oni neće glasati za to. "Naš je stav od početka bio jasan. To ćemo vam danas pokazi u sabornici. Naši koalicijski partneri neka rade po svom. To je nije prijedlog HDZ-a nego prijedlog nacionalnih manjina. Odbor koji je u biti nebitan. Ovo je samo malo sitna trgovina", rekao je.

Rekao je da je za njih SDSS u oporbi te da ga je DP izbacio iz vlasti. Kaže da je riječ o saborskim igricama koje njih ne zanimaju. "Ključno je da SDSS ne participira u Vladi gdje se donose ključne odluke", kazao je Ćipe. Kazao je da ovo nije riječ o ustupku, kako je ovo nazvao Ivan Penava jer su saborski odbori bitni samo zbog 300 eura naknade koja se dobije. "Odbor nije izvršna vlast koja ni o čemu ne odlučuje. Biti predsjednik Odbora ne znači ništa, osim 300 eura za malog trgovca Milorada Pupovca", dodao je.

9.30 - Sabor danas zaključuje ovotjedni rad glasovanjem o točkama koje su zastupnici raspravili protekla dva tjedna, a među njima je i konačni prijedlog Kluba nacionalnih manjina da se SDSS-ova Milorada Pupovca izabere za predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Na dnevnom redu plenarne sjednice u petak prije glasanja su i izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva koja se tiču zahtjeva za skidanjem imuniteta za nastavak kaznenih postupaka protiv SDP-ove zastupnice Kristine Ikić Baniček, a što je, s obzirom na to da se radi o privatnim tužbama, MIP odbio. Na glasanju će se naći niz točaka, među kojima i nekoliko zbog kojih su se "užarile" rasprave u sabornici, kao, primjerice, izmjene Zakona o Vladi kojima se osnivaju dva nova ureda za socijalno partnerstvo i odnose s javnošću.

Klub nacionalnih manjina konačno je predložio svog kandidata za čelnika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a to je SDSS-ov Milorad Pupovac zbog kojeg je još ranije Domovinski pokret zaprijetio HDZ-u mogućim raskidom koalicije ukoliko on bude izabran na tu funkciju. S obzirom na to da se Pupovac u Saboru deklarirao kao oporba, a taj Odbor pripada vladajućoj kvoti u raspodjeli mjesta u radnim tijelima Sabora, ovaj prijedlog podijelio je i zastupnike oporbe.

