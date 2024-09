Pun pogon AD Plastika, Rimac ide korak naprijed: Europska automobilska industrija na povijesnoj je prekretnici

Ne prestaju šokovi nakon objave vijesti da njemački proizvođač automobila Volkswagen planira prvi put zatvaranje jednog od tvorničkih pogona kod kuće. Ta se industrija uvijek znala snalaziti s konkurentima, s promjenama na tržištu, pa i sa smanjenom potražnjom. Mnoge od europskih država na ovoj proizvodnji temelje napredak i tehnološki razvoj, najprije one najrazvijenije, a priključio im se i veći broj ostalih, poglavito istočnoeuropskih država, u mnogima ona čini najvažniji sektor proizvodnje. No, sada je, slažu se svi, došla do prekretnice, kada treba utvrditi što dalje.

Suviše ambiciozno

Prelazak zamišljen kao potpuni odmak od svih motora koji nisu električni u roku do 2030. pokazuje se isuviše ambiciozan i – postaje sve upitniji. Tu je i jeftina konkurencija iz Kine kojoj Europljani cjenovno ne mogu konkurirati i zbog koje se i otvorilo osjetljivo pitanje carina na njihov uvoz. Da neće biti jednostavnog i ekspresnog potpunog prelaska na takve vrste automobila dokazuje i to što i pojedini proizvođači odustaju od već donesenih planova. Naprotiv, zaustavlja se napuštanje proizvodnje motora s unutarnjim sagorijevanjem, vade se iz ladica planovi za automobile na vodik i alternativni pogon.

To što proživljavaju sami proizvođači automobila prolaze i brojni proizvođači oslonjeni na tu industriju. Tako su s lošim vijestima iz Njemačke već pušteni i signali iz Italije kako tamošnji proizvođači vezani za autoindustriju razmatraju prebacivanje proizvodnje u neke druge, jeftinije destinacije, poput Meksika i Vijetnama.

U susjednoj Sloveniji prije petnaestak dana pokrenut je stečaj Mariborske ljevarne, tvrtke s 350 zaposlenih, koja je desetljećima radila za perspektivnu automobilsku industriju. Netom prije Mariborske ljevarne slična neugodna vijest stigla je i iz Boxmark Leathera, proizvođača kožnih presvlaka za automobilsku industriju, koji radi drastičnog pada narudžbi otpušta 120 zaposlenika, nastavljajući rezati njihov broj i seliti proizvodnju u Hrvatsku i BiH.

Tako drastičnih vijesti iz industrije vezane za proizvodnju automobila kod nas još nema. Nema ni informacija je li intenzitet posla u hrvatskom Boxmark Leatheru povećan s obzirom na najave iz Slovenije. Prošle godine, inače, zatvoren je jedan njihov pogon, u Zlatar Bistrici, te je smanjen i broj zaposlenih, prema podacima Poslovna.hr, za 250, dok su prihodi pali za 16 posto u odnosu na 2022., sa 118 na 99 milijuna eura.

O poslovima nerado priča većina poduzetnika iz ove niše, no po podacima onih koji su dostupni s burze, poput AD Plastika, još nema loših vijesti. U financijskom izvješću za drugo tromjesečje, predsjednik solinskog AD Plastika Marinko Došen ističe pozitivan trend – uspješnu realizaciju novih projekata koji su započeli serijsku proizvodnju. U prvih šest mjeseci AD Plastiku su prihodi porasli za 22 posto, na 80 milijuna eura, a tvrtka bilježi dobit na razini grupe od gotovo dva milijuna eura.

Smanjivanje aktivnosti

Tvrtki vezanih za autoindustriju poput Boxmarka ili AD Plastika u Hrvatskoj je inače više od 160, iz različitih drugih niša, poput proizvodnje metala, zavarivanja, inženjeringa i IT-a. Christian Springer iz Sektora za industriju i održivi razvoj HGK-a ističe kako je riječ o tvrtkama koje su najčešće opskrbljivači originalnih dobavljača opreme i proizvođača originalne opreme. S obzirom na najnovija predviđanja trendova u europskoj automobilskoj industriji i velikom izvoznom udjelu hrvatskih tvrtki, za očekivati je, kaže Springer, da će hrvatske tvrtke smanjivati svoje aktivnosti zbog smanjenja narudžbi svojih glavnih kupaca.

Međutim, tvrtke koje su pronašle perspektivne niše u automobilskoj industriji, poput proizvodnje nestandardnih komponenti i IT rješenja, a posebno u sektoru e-mobilnosti, ili proizvodnje specijalnih vozila za komunalne djelatnosti, razminiranje, poljoprivredne djelatnosti i vatrogastvo, koje nose visoku razinu dodane vrijednosti, vjerojatno neće osjetiti usporavanje svojih ekonomskih aktivnosti te bi ih mogle čak i povećati.

Prema godišnjim financijskim izvještajima za 2023., tridesetak važnijih hrvatskih tvrtki koje sudjeluju u globalnim lancima vrijednosti s proizvodnjom dijelova za europsku automobilsku industriju ostvarilo je ukupne prihode od oko 1,01 milijardi eura, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od oko 17,9 posto, uz zadržavanje sličnog broja zaposlenih. Iz toga se, kaže Springer, može zaključiti da negativni čimbenici nisu znatno usporili ekonomske aktivnosti hrvatskih tvrtki iz automobilske industrije u 2023. Hoće li se i u kojoj mjeri suočavati s izazovima u budućnosti, ovisit će, dodaje, o njihovoj sposobnosti i brzini prilagodbe poslovnih modela novonastalim tržišnim uvjetima.

Hrvatski proizvođač automobila Mate Rimac , primjerice, bilježi pad prodaje automobila, ali to i nije njegov glavni biznis, nego su to tehnološka rješenja vezana za razvoj električnih vozila, u kojima nema pada, štoviše potražnja raste. A Rimac, kažu u struci, razmišlja i korak naprijed, predstavivši nedavno i svoj sustav za pohranu energije namijenjen za industriju.

