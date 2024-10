Problemi na Pelješkom mostu? Zabilježene mikropukotine, stručnjaci otkrili moguć razlog

Pelješki most velebno je zdanje koje je 2022. godine prošlo tehnički pregled. Most dugačak čak 2.440 metara i širok 60 metara koštao je 23,52 milijuna eura, a sada se po njemu vide pukotine. Na stupovima koji nose sajle mnogima su zapele za oko. Stručnjaci tvrde kako se ne radi o konstruktivnim pukotinama koje ugrožavaju sigurnost mosta te kako se one mogu dogoditi na betonskim površinama zbog promjena temperature i naprezanja, javljaju 24sata.

Nadzorne službe Hrvatskih cesta već neko vrijeme nadziru ponašanje tih mikropukotina, odnosno razvijaju li se one i šire, a sa svima su upoznati i projektant te nadzor. U slučaju da će biti potrebna bilo kakva intervencija, popravak će obaviti izvođač radova, odnosno tvrtka China Road and Bridge Corporation, s obzirom na to da je za most izdana desetogodišnja garancija.

Hrvatske ceste kao upravitelj mosta zadužene su za redovite preglede stanja mosta. Na osnovi rezultata tih pregleda Hrvatske ceste od izvođača radova mogu tražiti uklanjanje eventualnih nedostataka. A tu kreću makljaže s ugovorima i problemi. Naime, u prosincu prošle godine Hrvatske ceste objavile su natječaj kojim traže tvrtku koja bi u razdoblju od 2024. do 2028. obavljala redovite preglede Pelješkog mosta. Procijenjena vrijednost radova je 1,156 milijuna eura s PDV-om, a na natječaj su stigle dvije ponude. Konzorcij tvrtki Contech i Captura Venti iz Zagreba te talijanske Aiviewgroup ponudio je cijenu nešto veću od 900.000 eura, dok je konzorcij tvrtki Urbane ideje iz Samobora, Air-RMLD iz Zagreba i Ante inženjerstvo iz Zmijavaca dao ponudu u vrijednosti od 1,093 milijuna eura.

Hrvatske ceste tada su odabrale skuplju verziju jer jeftinijoj opciji nisu priznate reference stručnjaka za preglede brojnih vijadukata. Nakon toga, taj je hrvatsko-talijanski konzorcij podnio žalbu, DKOM je poništio odluku Hrvatskih cesta te je ponovno razmatrana svaka od opcije. Sada su Hrvatske ceste konzorciju koji je ponudio nižu cijenu priznale stručnjake za vijadukte, ali ne i ugovore i račune talijanskim stručnjacima, operaterima dronova iz Aiview grupe koja je dio konzorcija. Naime, natječajem se tražio pregled mosta pomoću dronova, prenosi Jutarnji list. Hrvatske ceste ponovo odabiru skuplju ponudu, a hrvatsko-talijanski konzorcij ulaže žalbu DKOM-u i na ovu odluku te se sada očekuje njihov pravorijek.

