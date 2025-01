Bivši ministar: Milanović se stilizirao kao pop-Tuđman. Ukrao je HDZ-u zastavu

Zoran Milanović se stilizirao kao neka vrsta 'pop Tuđmana' - i taj mu je recept uspio. Predizborne ankete koje su bile jako dubinske pokazale su da mu je i jedan dio desnog biračkog tijela dao glas, kazao je Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova, u "Studiju 4" HTV-a te istaknuo kako je to trebalo spriječiti "iz perspektive HDZ-a i partnera".

- To nije pobjeda SDP-a, jer SDP-ovo glasačko tijelo s tim ima problem. Ukrao je HDZ-u zastavu. Vidjeli smo u stožeru Milanovića, svuda su hrvatske zastave. To nije bio slučaj u izbornoj noći u SDP-u nakon parlamentarnih izbora. On je išao sebe stilizirati kao neku vrstu velikog patriota, lijevo-liberalne orijentacije i to je očito urodilo plodom. HDZ se tu, s obzirom na to, mora znati postaviti za lokalne izbore, izvući pouke, dobro analizirati situaciju - kaže Miro Kovač. Na pitanje je li Dragan Primorac ipak trebao čestitati na pobjedi svom rivalu, odgovorio je: "Svatko ima svoj stil".

- To što gospodin Milanović ne čestita kad gubi - nije razlog da ja, ako pobijedim, ne čestitam pobjedniku. Ja sam to učinio, jer me ne zanima kako se tko ponaša. To je pitanje opće kulture - dodao je.

