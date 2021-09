Pucnjava u Trstu: Osmero ljudi ranjeno, jedno od njih teže. Uhićene dvije osobe

Više ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi u sjevernotalijanskom gradu Trstu u subotu rano ujutro, objavili su lokalni mediji.

Osmero ljudi je ranjeno, jedna osoba od njih teže, objavila je talijanska televizija i nekoliko dnevnih novina.

Policija je uhitila dvoje ljudi odmah nakon incidenta u koji su bile uključene dvije skupine Kosovara, pišu mediji.

