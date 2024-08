Prvi brk u Hrvata nije uhićen! Nije bilo incidenta s veteranima HOS-a, Skejo ih je samo pozdravio starim hrvatskim pozdravom 'Za dom spremni'!

Subota

3. 8. 2024.

Tužan dan u Dalmaciji. Diljem južne Hrvatske od zore zvone crkvena zvona, a narod se okuplja na trgovima. Teška su vremena došla i crni su se oblaci nadvili nad naše turističke bisere. Sezona je podbacila! Na tisuće apartmana po samo 200 eura na dan, na tisuće kuća po pišljivih 1000 eura po noćenju zjapi prazno! Nitko ne kupuje palačinke po 5 eura, a manje se i ližu sladoledi po 3 eura. Dok turistički djelatnici razmišljaju je li kriva Vlada ili su Srbi, narod se organizirao.

Na trgovima se dijele mašklini, lopate i motike. Najstariji stanovnici koji se još sjećaju čemu ta čudna pomagala služe vrše pokazne vježbe u bivšim poljima i maslinicima, a u Makarskoj je jedan bivši težak, vjerovali ili ne, kupio živog tovara, uprtio ga i krenuo kopati vinograd kako su stoljećima njegovi preci radili. U Tučepima je iz Doma za starije i nemoćne doveden stari ribar Jere, koji je u eri prije turizma imao kočaricu i eno ga na rivi uči lokalno stanovništvo kako se lovi riba. Susvita!

Nedjelja

4. 8. 2024.

Uvijek se nešto dogodi na Alci. Iako su mnogi strepili kako će proći susret dvojice najpametnijih i najhrabrijih Hrvata, Zoke i Plenkija, sve je prošlo mirno. Kordon specijalne policije razdvajao je zaraćene strane, tako da je svaki kontakt bio nemoguć, Frku je, naravno, složio Zoka koji je htio počastiti alkare, pa je obukao alkarsku odoru i okušati sreću barem jednim galopom niz trkalište. Miro Bulj i brigadir Burčul pomogli su mu da se popne na konja, ali uptravo kada se trebao sjuriti niz trkalište, Plenki je okinuo fotku, blic je zaslijepio hrabrog Zoku i ovaj se stropoštao s konja kao da je riječ o vojnom transporteru.

POVEZANI ČLANCI:

Tko zna kako bi to završilo da se u blizini nije našao izvjesni Dragan Primorac, čovjek koji se zove i izgleda kao bivši ministar, ali ovaj tvrdi da je došao iz budućnosti i da je samo u nju zagledan. Plenki je izjavio da mu je drago što je baš on spasio Zoku, jer ga krase osmijeh i dobrota. Zokin spasitelj je kandidat HDZ-a na predsjedničkim izborima. Ne sjeća se ničega. Ni da je bio ministar, a izgleda da nema pojma ni da je bio komunist.

Ponedjeljak

5. 8. 2024.

Prekrasna vijest dolazi nam ih Knina. Prvi brk u Hrvata, legendarni vojskovođa i pukovnik Marko Skejo, nije uhićen! Nije bilo nikakvog incidenta s veteranima HOS-a. Marko ih je sve okupio kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 i kako se dugo nisu vidjeli, ispozdravljali su se međusobno starim hrvatskim pozdravom 'Za dom spremni'. Neki novinar tada je prišao Marku i upitao ga zašto pozdravlja ustaškim pozdravom, ali ga je Markan fino otpilio i blago upozorio da su HOS-ovci uvijek bili dobri u vladanju i ponašanju. "Ovog se pozdrava nikada nećemo odreći", objasnio je novinarskom provokatoru. "Pozdravljamo ovim starim hrvatskim pozdravom, jer smo fini i pristojni, a to što on neke podsjeća na ustaški pozdrav, nije naš problem", dodao je, popravio brk i požurio na janjetinu.

Utorak

6. 8. 2024.

Imotski, Grad na gori, gori! Više od 20.000 mladih okupilo se na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Imotskom. Sve je prošlo bez ijednog incidenta, nije bilo pijančevanja ni tuča, samo pjesma i zabava. Interesantno je da je većina publike bila obučena u crno i da su u Imotski došli kamionima koji su žurili, ali su ipak stigli na vrijeme da se mlado crnilo prospe po imotskim kalama i kontradama. Uz pjesme o hrvatskim antifašistima Juri i Bobanu, posebno je bila dirljiva pažnja koju su ljubitelji poezije pokazali prema Tinu Ujeviću, pod čijim je kipom skupina djevojaka zaljubljenih u Tinove stihove, izrecitirala pjesmu mlade pjesnikinje Josipe iz Dicma: "Tine, pobratime mio, jesi l' skoro na Kupresu bio, pobratimstvo lica u svemiru ostavio".

Srijeda

7. 8. 2024.

Senzacionalna vijest dolazi nam iz Pariza s Eurosong Olimpijskih igara! Mijan a Lopez Nunes, 41-ogodišnji hrvač s Kube, osvojio je svoju petu zlatnu olimpijsku medalju! Ali to nije sve! Mijan, koji je nastupio u kategoriji do 130 kilograma, otkrio je svijetu da je cijeli život patio i da je on zapravo žena zarobljena u muškom tijelu. Najavio je da će uskoro krenuti s hormonalnom terapijom i da će do iduće olimpijada potpuno promijeniti rod i postati Mijana Loez Nunes. "Plan mi je na idućoj olimpijadi nastupiti u ženskoj konkurenciji i osvojiti kao Mijana još pet zlata, pa bih tako u riznici medalja imao/la 10 zlatnih medalja", izjavio je Mijan. Ili Mijana?

POVEZANI ČLANCI:

Četvrtak

8. 8. 2024.

Imotski je pod opsadom policije. Plenkijevi žandari preporučili su lokalnom stanovništvu da ne izlazi iz kuća. Više od 20.000 mladih ponovo je došlo pogledati Marka iz Čavoglava i ništa im nije jasno. Prekjučer su pored jakih snaga MUP-a slobodno mogli pjevati pjesme o hrvatskim antifašistima Juri i Bobanu, a danas Juru i Bobana policajci ganjaju po cijelom Imotskom. Prekjučer su mogli slobodno na štandovima kupovati majice kakve su htjeli, a danas je na snazi nova regulacija prometa pa crnci Francetića Jure kroz Imotski više kamionima ne žure. Moraju voziti dosta sporije. Pronijela se vijest da su uhićeni Plenkijevi ministri koji su prekjučer pjevali Čavoglave, ali je to demantirano. Plenki im je dao naputak da mogu na koncert, ali u bijelim majicama i da tijekom Čavoglava tipkaju poruke na mobitel pa će proći bez sankcija.poštivati vlastite zakone!

Petak

9. 8. 2024.

Nešto se čudno događa na Hvaru. Ljudi se okupljaju na rivi od sinoć, pronio se glas da je država odlučila tko otkrio da Carpe Diem uopće nije noćni klub i da nema pravo organizirati razuzdane noćne partije. Ljudi su u nevjerici. Oprezni su. A onda se gradom pronijela vijest da je vlasnik Carpe Diema, Josip Ćurković, otkazao partije svojih gostiju na Paklinskim otocima, jer za njih nema dozvolu. S nepoznatog zapovjednog mjesta na kojem se sklonio s privatnom vojskom huligana i zaštitara skrušeno je zamolio sve dužnosnike koji su mu godinama omogućivali nezakonito djelovanje da mu u roku od dva mjeseca vrate sva sredstva koja je uložio u to da na kršenje zakona okrenu glavu.