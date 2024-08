Ispričao zašto se Balkanci ne uklapaju u Ameriku: 'Odmah su ih deportirali'

Justusa prati gotovo 700 tisuća ljudi na TikToku, gdje redovito objavljuje zabavne videe sa svojih putovanja. U ovom je videu ispričao, kako kaže, istinitu priču o Balkancima u Americi. ''Evo zašto se Balkanci ne uklapaju u SAD“, započinje. “Prijatelj mi je upravo ispričao najluđu istinitu priču koju sam ikad čuo... Prije nekoliko ljeta, radio je u agenciji i poslao tri muškarca iz Hrvatske u Boston u sklopu programa 'Work and travel'“, nastavlja u videu.

''Sve je bilo u redu, dok nije došao praznik i dečki su htjeli proslaviti tako da ispeku svinju na ražnju. Zvali su posvuda i nisu mogli pronaći mjesto gdje mogu kupiti svinju. Onda su otišli u dućan koji prodaje i udomljuje životinje, pa su udomili vijetnamsku svinju.“

VEZANI ČLANCI:

Nakon mjesec dana, zvali su ih iz tog istog dućana za životinje kako bi provjerili kako je malena svinja. “Svinjama zna biti teško u gradskim sredinama, pa su htjeli provjeriti“, kaže Justus u videu koji je do sada pregledan gotovo 450 tisuća puta. “I nazovu i pitaju kako je svinja... A moji balkanski momci odgovaraju da je bila jako fina, odlična! Iz dućana kažu: bila? Kako to mislite... Dečki su na to rekli da je bila ukusna, ispekli su je i pojeli. Zaposlenici iz dućana su bili toliko šokirani, da su ih prijavili policiji i deportirali! Ako vam to zvuči ludo, samo pitajte Amerikanca...“

'Skoro sam pala u nesvijest': Medicinska sestra iz Ugande dobila gromoglasni aplauz kad je opisivala svoj dolazak u Hrvatsku