Proste vjenčane fotografije 'ruše' internet, a ovo su one koje oduzimaju dah

Zadnjih tjedana sve su popularnije vjenčane fotografije u neobičnim pozama, a internet je "srušila" fotografija nizozemskog para u pozi koja aludira na oralni seks.

Iako je možda smiješna i originalna, takva fotografija ipak nije nešto što bi roditelji jednoga dana htjeli pokazati svojoj djeci i unučadi.

No, fotografije na stranici Fearless Awards zasigurno su vrijedne pozornosti puno veće od one koju je dobio nizozemski par. Fotografije su to koje su pune emocija i prikazuju kako se parovi uistinu osjećaju u jednom od najvažnijih dana svoga života.

Svaki mjesec na stranici se, naime, objavljuju najbolje vjenčane fotografije, a u nastavku pogledajte neke od njih.