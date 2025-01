Propagandno sumnjivi kanal na YouTubeu koji vrijeđa Plenkovića i čestita Milanoviću

Muški glas, koji podsjeća na glasove umjetne inteligencije koja se bori s izgovorom hrvatskog jezika, izgovara obavezno “dragi Hrvati” i nakon toga pridjevima “briselski namjesnik” i “briselska instalacija” časti hrvatskog premijera, HDZ uredno naziva “zločinačkom organizacijom” i “zločinačkom tvorevinom”, a u posljednje vrijeme uvrede dobivaju i ministar Ivan Anušić i članovi Domovinskog pokreta, dok se predsjedniku Zoranu Milanoviću čestita na pobjedi. Sve je to dio kanala na YouTubeu koji se naziva King Invictus, od kolovoza 2021. ima 480 tisuća pregleda i 4140 pretplatnika, a zapravo izgleda i zvuči kao propagandni YT-kanal pun dezinformacija. Uglavnom koristi video materijal koji snimaju i objavljuju legitimne hrvatske TV kuće, ali uvijek s dodatkom tog robotskog glasa koji širi crnu propagandu.

Radi ilustracije, i radi važnosti javnog interesa za borbu protiv fenomena dezinformiranja na internetskim platformama, evo samo nekoliko primjera iz posljednjih uradaka na YouTube kanalu King Invictus. “Dragi Hrvati, ova debata je pokazala Primorca kao totalnog izgubljenog lutka briselskog namjesnika i zločinačke organizacije. Ovo će biti totalni debakl na izborima. Unaprijed čestitam Zoranu Milanoviću na pobjedi. U nastavku poslušajte najzanimljivije trenutke posljednje debate…”, kaže se u video prilogu pod nazivom “Zadnja debata: Milanović vs. Primorac”, koji trenutno ima 48 tisuća pregleda.

Video sadržaj pod naslovom “Stipo Mlinarić odgovorio Miloradu Pupovcu”, trenutno s 2,8 tisuća pregleda, sadrži ovu poruku: “Stipo Mlinarić, jedan od kreatora najveće izdaje birača u hrvatskoj povijesti, danas je glumio da je oštar prema briselskom namjesniku. Evo što je rekao za slavlje pravoslavnog Božića danas u hotelu Westin, na kojem je sudjelovala hrvatska Vlada zajedno s briselskom instalacijom: to je njegovo i to je problem HDZ-a, nije to problem DP-a, mi smo ovdje i bit ćemo ovdje svake godine, ali DP je izbacio SDSS iz vlasti, rekao je Stipo Mlinarić Ćipe. Dragi Hrvati, zamislite vi intelekt članova prodano-izdanog pokreta. Oni prozivaju anemičnog Briselca, a drže mu ruke kao submisivne kujice, a mjesečno sjeda par tisuća eura na račun. Ma koga više briga za obraz. Izmet nema obraza. U nastavku poslušajte cijelu izjavu…”, kaže se u to video prilogu.

U video prilogu pod nazivom “Anušić:Milanović je usporio razvoj Slavonije”, koji ima skromnih 807 pregleda, ministar obrane Ivan Anušić naziva se psićem. “Anušić je rekao da zločinačka organizacija čvrsto stoji za svog kandidata i da među Hrvatima postoji kultura zaborava. Dragi Hrvati, molim vas obratite pozornost na ovu rečenicu Anušića, koji je danas pokazao odanost briselskom namjesniku kao dobar, mali, poslušni psić. Ovo je izjavio član HDZ-a vezano uz Slavoniju: Milanović je usporio razvoj Slavonije, pokažite da mu to niste zaboravili i glasajte. Član stranke koja je raselila i uništila Slavoniju zadnjih 30 godina daje ovu izjavu. E moj narode, nemam riječi, zločinačka tvorevina nema obraza, srama ni poštenja. U nastavku poslušajte cijelu izjavu koju je po naredbi briselske instalacije dao poslušni psić Anušić…”, najavljuje se u tom prilogu, nakon kojega slijedi televizijska snimka Anušićeve izjave.

Tko vam je ostavio bolji dojam u debati predsjedničkih kandidata na HRT-u? Zoran Milanović 69593 glas/ova

Dragan Primorac 34661 glas/ova

