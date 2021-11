Nedaleko od Vukovara pronađena nova masovna grobnica s najmanje 10 tijela

Nedaleko od ceste Bobota – Pačetin, naselja u blizini Vukovara, u srijedu je pronađena nova masovna grobnica u kojoj su do sada pronađeni posmrtni ostaci najmanje deset tijela ljudi nestalih u Domovinskom ratu. Grobnica se nalazi oko 200 metara udaljena od ceste, uz šumarak i u neposrednoj blizini divljeg deponija.

Prema riječima ravnateljice Uprave za zatočene i nestale Ivone Paltrinieri, informaciju o mogućoj grobnici dobili su prije dvije, tri godine, poslije čega su počeli sa sustavnim analiziranjem kako bi odredili mikrolokaciju grobnice. Službe na terenu tijekom 28 dana pregledale su trećinu lokacije, tako da broj od 10 pronađenih tijela možda nije konačan.

– Ovo je iznimno velika stvar, prije svega za članove obitelji koji tragaju za nestalim osobama – rekla je Paltrinieri.

Na mjestu lokacije nove masovne grobnice bili su i članovi obitelji koji traže svoje najmilije i predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih branitelja i civila Ljiljana Alvir koja je rekla kako je sav trud institucija koje tragaju za nestalima i suradnja urodila plodom.

– Ljudi su na ovome mjestu neljudski zatrpani na smetlištu. Pronalazak ovih tijela daje nadu svim obiteljima da će doći do istine o svojim najmilijima. Najmanje deset obitelji poslije identifikacije imat će gdje doći i zapaliti svijeću. Ostalim obiteljima koje tragaju za svojim nestalima, a koje ovaj put nisu imale „sreće“, ostat će nada da će i oni uskoro pronaći posmrtne ostatke svojih najmilijih kako bi ih mogli pokopati kako dolikuje i imati gdje zapaliti svijeću – rekla je Alvir.

Ondje je bila i Marija Šestan koja već 30 godina traga za nestalim sinom Tomislavom koji je bio vukovarski branitelj. Kazala je kako je do sada prošla kroz razna mjesta gdje su ekshumirani posmrtni ostaci, ali i da njen sin do sada nije pronađen.

– Strašno je kada dođete na ovakvo mjesto, vidite sve to blato, kišu, tu jamu s posmrtnim ostacima ubijenih ljudi. Nadam se da ću ovaj put imati sreću, nazovimo to tako, da pronađem gdje su posmrtni ostaci moga sina. Mogu samo moliti, ne zahtijevati, da oni koji imaju nekakve informacije o nestalima to i kažu, da im omekša srce kako bi znali gdje da se kopa – rekla je Šestan.

Kata Lozančić, sestra Marka Babića, rekla je kako ona 30 godina traga za svojim roditeljima te da se i ona nada da će među pronađenim tijelima biti i oni.

– Prema informacija do kojih sam došla, oni su s grupom ljudi odvedeni u Trpinju, a čula sam mnogo puta da su skončali u Boboti, na tome smetlištu – rekla je Lozančić

Mjesto masovne grobnice posjetio je danas i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je najavio kako se teren nastavlja dalje pregledati i istraživati tako da brojka od 10 pronađenih posmrtnih ostataka možda i neće biti konačna.

– U Republici Hrvatskoj na popisu nestalih nalaze se 1853 osobe, od kojih je 1445 nestalih i 398 posmrtnih ostataka. Na području Vukovarsko-srijemske županije na popisu nestalih nalazi se 520 osoba, od kojih je 386 iz Vukovara. Ovo je 151 masovna grobnica koja je do sada pronađena u Hrvatskoj. Od 2016. godine, otkako sam preuzeo dužnost ministra branitelja, obavili smo 261 probno iskapanje, od toga je u Vukovarsko-srijemskoj županiji obavljeno 99 probnih iskapanja.

Od 2016. godine na području ove županije ekshumirali smo 18 posmrtnih ostataka, od kojih je 16 identificirano. To sve govori o naporima koje ulažemo u potragu za nestalima – rekao je Medved.

Istaknuo je kako se Vlada RH i Ministarstvo branitelja nikada neće umoriti od potrage za nestalima te da raspolažu s dovoljnim sredstvima, kvalitetnim ljudima, opremom, organizacijom službi, a napravljen je i zakonski okvir. Upozorio je i sve one koji imaju saznanja o nestalima da su te informacije dužni podijeliti s nadležnim službama i tijelima te da se svaka informacija ozbiljno razmatra. I ovom prilikom pozvao je Srbiju da otvori svoje arhive i dostavi tražene protokole i zapisnike.

– Ovo ovdje učinjeno je bez njihove suradnje i njihove pomoći – istaknuo je Medved.

Iz MUP-a RH napomenuli su kako ovo nije samo mjesto masovne grobnice nego i mjesto ratnoga zločina koji ne zastarijeva. Tvrde kako se provodi opsežno kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja i da su intenzivirali kriminalističko istraživanje jer su svjesni protoka vremena i da je dobar dio svjedoka preminuo.