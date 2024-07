Promjene u školskom kalendaru: Neki praznici se ukidaju, drugi će trajati kraće

Izmjenama odluke o početku školske godine 2024./2025., nastava umjesto 2. rujna počinje 9. rujna, ukinut je jesenski odmor, skraćeno trajanje proljetnih praznika, a ministar Radovan Fuchs ocijenio je da taj kalendar zadovoljava više ili manje sve te da učenici njime neće ništa izgubiti. Prema izmjenama odluke, koje su prošle javno savjetovanje i koje bi uskoro trebale biti objavljene u Narodnim novinama, nastava za maturante traje do petka 23. svibnja 2025., a za ostale učenike do petka 13. lipnja 2025., umjesto 18. lipnja kako je ranijom odlukom predviđeno.

Ukida se jesenski odmor za učenike koji je bio planiran od 31. listopada do 3. studenog 2024. Nepromijenjen ostaje prvi dio zimskog odmora koji traje dva tjedna, odnosno od 23. prosinca 2024. do 6. siječnja 2025.. Drugi dio zimskog odmora traje pet dana od 24. do 28. veljače 2025.

Skraćeno je trajanje proljetnih praznika u travnju pa odmor učenika traje pet dana, a počinje u četvrtak 17. travnja (Veliki četvrtak) i traje do 21. travnja (Uskrsni ponedjeljak), s time da nastava počinje u utorak 22. travnja. Ranijom odlukom bilo je predviđen od 17. do 27. travnja, s time da bi nastava počela 28. travnja. Time se, napominju u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, otvorio prostor za skraćivanje nastavne godine koja sad traje do 13. lipnja umjesto prije do 18. lipnja, s time da ljetni odmor počinje 16. lipnja 2025.

Nastavna godina za maturante ima 163 nastavna dana, a za ostale učenike 177. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs ocijenio je u srijedu u izjavi novinarima nakon dodjela nagrada najboljim maturantima da ove izmjene odluke o početku nove školske godine 2024./2025. zadovoljavaju više ili manje sve - škole i roditelje, ali u prvom redu učenike koji onda neće gubiti ništa. Podsjetio je i da su izmjene određene inicijativom dalmatinskih županija, a razlog tome je aktualna turistička sezona i klimatske promjene.

Fuchs o Preporodu i rastu plaća dužnosnicima: Oni se uvijek bune

Na javno savjetovanje došao je, kaže, određen broj komentara koji su ukazivali na neke mogućnosti i, s druge strane, izraženu želju da se pokuša nešto napraviti, a da se ipak praznici u veljači ne ukidaju. "U tom smislu smo onda presložili ukupni kalendar, škola počinje šest dana ranije, ostaju praznici u veljači i škola će završiti tri dana ranije. Taj dio dana koji je trebalo osigurati osigurali smo na dva mjesta, s jedne strane u proljetnim praznicima i u jesenskim gdje smo onda dobili po jedan-dva dana, uzimajući u obzir da postoje subote i nedjelje koji se preklapaju i na taj način je izrađen ovaj kalendar", naglasio je Fuchs.

Istaknuo je da su pritom ostali u "relativno komotnom" razdoblju od 163 dana za maturante, zakonski okvir je 160, za ostale je 170 radnih dana, a u ovom slučaju imamo 177. Ministar je komentirao sindikat Preporod koji je ustvrdio da je najavljeni rast plaća dužnosnicima prevelik. "Sindikat Preporod se uvijek buni, on se buni i kad rastu i kad ne rastu, prema tome njihova stvar", rekao je.

Na upit je li povećanje plaća od 60 posto primjereno, odgovorio je da se može postaviti pitanje je li primjereno da su plaće u sustavu odgoja i obrazovanja i javnih službi rasle više od 60 posto od trenutka kada su svi svo vrijeme na istim pozicijama "ne znam koliko godina", a sve plaće dužnosnika su cijelo to vrijeme stajale na potpuno istoj razini. Iako ne zna koliko će im u konačnici plaće rasti, drži da je vrijeme da do rasta dođe.

