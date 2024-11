Velika promjena u ukrajinskoj vojsci: Zelenski postavio novog zapovjednika kopnenih snaga

Tijekom današnjeg sastanka osoblja, koji je bio fokusiran na energetske probleme, predsjednik Ukrajine objavio je nove smjernice za zaštitu vitalnih objekata i jačanje obrambenih kapaciteta zemlje. Sastanak je okupio odgovorne dužnosnike i zapovjednike, koji su podijelili izvještaje o obnovi infrastrukture i obnovi uslijed ruskih napada na ukrajinske energetske objekte.

"Obnova je u tijeku u svim regijama pogođenim ruskim napadima. Primarni zadatak sada je jačanje protuzračne obrane i daljnji pregovori s partnerima u tom smislu", rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Istaknuo je kako se nastavlja rad na smanjenju posljedica napada te je dodao da je "odgovornost za obnovu ključna, ali jednako tako i za jačanje kapaciteta za buduće izazove."

U sklopu istočnog sektora, na sastanku je također iznesen izvještaj zapovjednika Ukrajinskih oružanih snaga, general-pukovnika Oleksandra Sirskog, o trenutnoj situaciji na bojištima, osobito u području Kurska, gdje su ukrajinske snage bile suočene s intenzivnim napadima.

Izbor novih zapovjednika

Na sastanku su također donesene važne osobne odluke koje se odnose na ključne pozicije u vojsci. "Od danas, novi zapovjednik Kopnenih snaga Ukrajine je Mihailo Drapati, a na poziciju zamjenika zapovjednika Oružanih snaga Ukrajine postavljen je Oleh Apostol," objavio je predsjednik.

Mihailo Drapati je postao prepoznatljiv kroz svoju ulogu u organizaciji obrane na istoku Ukrajine, osobito tijekom bitke za Kharkiv, gdje je uspio osujetiti napade ruskih snaga. Drapati je prepoznat po svom sposobnosti da uspješno vodi jedinice u borbi, što ga čini ključnim igračem u budućim operacijama. Oleh Apostol, koji je ranije zapovijedao 95. zasebnim zračnim-desantnim brigadama, također je bio istaknut po svojim sposobnostima u teškim borbenim uvjetima.

Prioriteti za daljnji razvoj vojske

U zaključku sastanka, predsjednik Ukrajine naglasio je da je cilj novih imenovanja i reorganizacije znatno unaprijediti borbene sposobnosti vojske. "Naša glavna zadaća je znatno ojačati borbene sposobnosti naše vojske, osigurati visokokvalitetnu obuku vojnog osoblja i implementirati inovativne pristupe u upravljanju ljudskim potencijalima unutar Oružanih snaga Ukrajine", poručio je predsjednik. Ove promjene, naglasio je, ključne su za ostvarivanje nacionalnih ciljeva Ukrajine, posebice u kontekstu trenutnog vojnog sukoba s Rusijom.

