Prljava kampanja došla na naplatu: Hoće li Domovinski pokret uspjeti vratiti izgubljenu podršku birača?

Pad od značajnih 2,1 posto podrške došao je na naplatu Domovinskom pokretu nakon burnih unutarstranačkih izbora, pokazao je najnoviji Crodemoskop za mjesec rujan kojeg je objavio RTL. HDZ i dalje uživa najveću podršku od 27,3 posto građana, a nakon njega slijede SDP (21,2) i Možemo! (8,4). No, umjesto Domovinskog pokreta koji je dobrim rezultatima na parlamentarnim izborima ušao i u vladajuću većinu, na četvrtom mjestu ipak se našao Most sa 7 posto podrške birača, pa tek nakon njih DP s 4,6%.

Koliko je pad podrške Domovinskom pokretu bio očekivan s obzirom na to da je dio istaknutih članova stranke - poput Igora Peternela, Slavena Dobrovića i Stephena Nikole Bartulice - odlučio ići putem zamjenika izbornog gubitnika Marija Radića i napustiti stranku, pitali smo analitičare Večernjeg lista. Ukratko, itekako je bio očekivan.

- Nakon raskola u stranci bilo je za očekivati da će se rejting Domovinskog pokreta strmoglaviti. Priče o sukobu i frakcijama unutar stranke krenule su čim je Vlada oformljena i nije dugo potrajalo do eskalacije sukoba. Birači Domovinskog pokreta uskratili su podršku, očito razočarani prljavom unutarstranačkom kampanjom. Bit će zanimljivo vidjeti što će se događati nakon što Mario Radić, kako je i najavio, osnuje vlastiti projekt sa svojim istomišljenicima i kako će se, u smislu podrške dvjema strujama, podijeliti birači DP-a - tvrdi Ankica Mamić. U tom slučaju Tonči Tadić nudi nešto zlokobniju sudbinu za Domovinski pokret.

- Čudi da je DP i ovoliko dobio obzirom na negativnu kampanju u medijima. Nema dana i nema medija u kojem netko ne najavi da istupa iz DP-a. Sasvim je moguće pretvaranje DP u kvazi-regionalnu stranku na području Vukovara - objasnio je.

>> VIDEO Peternel nakon burnih izbora: 'Mislim da u Zagrebu praktički više nema članova DP-a'

Međutim, Mate Mijić vjeruje kako brend i struktura stranke često odnose prevagu u ovakvim situacijama, posebice kad uzmemo u obzir da je položaj ''odmetnika DP-a'' trenutno nejasan. On je pak ovu situaciju usporedio s Mostom koji je također doživio potop nakon što je stranku odlučio napustiti bračni par Raspudić svega nekoliko dana nakon parlamentarnih izbora. Most je u svibnju pao na niskih 5,6 posto podrške, da bi se sada, do rujna, ponovno stabilizirali na 7.

- Kratkoročni je učinak jasan, a sad treba vidjeti hoće li se s DP-ovim dugoročnim rejtingom dogoditi isto što i s Mostovim jer oni su dio vlasti i to traži puno kompromisa kojima njihovi birači nisu skloni. Taj dio političkog spektra jednostavno nije naučio upravljati, ne zna što znači biti u vlasti, tako da ako DP i uspije ostvariti dio svojih obećanja, upitno je koliko će to birači naviknuti na maksimalističke zahtjeve nagraditi - kaže Mijić, a da vrijedi pričekati, smatra i Dragan Bagić.

POVEZANI ČLANCI:

- Pad rejtinga se ne može interpretirati kao podrška ili gubitak podrške nekoj od struja tijekom tog sukoba. Dakle, za sada se ne može tvrditi da birači koji su do sada podržavali DP uskraćuju podršku Penavinoj struji jer podržavaju Radića. Da li ima tog efekt ili nema vidjet će se tek kada i ako Radićeva struja osnuje svoju stranku. Lako je moguće da se rejting oporavi nakon što se nestabilnosti unutar stranke smire - zaključuje.