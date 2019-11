Priznao da je ubio Prnjaka s 14 hitaca, ali ne i da je to bilo okrutno i podmuklo

Ne osjećam se krivim na način na koji se to navodi u optužnici – kazao je Liridon Berisha (27) iz Stobreča kojem je na Županijskom sudu u Splitu počelo suđenje zbog teškog ubojstva Ante Prnjaka (34) iz Kljaka. Prema optužnici Prnjak je ubijen na splitskom TTTS-u u kolovozu prošle godine s 14 hitaca iz automatske puške.

Peteročlanim sudskim vijećem predsjeda sutkinja Višnja Strinić.

Julijana Stipišić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika, traži da se Berishi sudi za teško ubojstvo jer je, smatraju, Prnjaka ubio na naročito okrutan i podmukao način, a uspiju li to dokazati, prijeti mu kazna do 40 godina zatvora. No Berishin odvjetnik Željko Gulišija smatra da je riječ o kaznenom djelu blaže pravne kvalifikacije, odnosno usmrćenju ili ubojstvu na mah, za što je propisana znatno manja kazna.

Zapalio auto

Liridon Berisha se tereti da se 21. kolovoza prošle godine u 22.40 dovezao na splitski TTTS s Antom Prnjakom u njegovu BMW-u šibenskih oznaka. Kada su stigli na napušteno i mračno mjesto na predjelu Kamena, Berisha je, stoji u optužnici, zatražio od Prnjaka da klekne pred njega, držeći ga u strahu. Zatim je u njega iz neposredne blizine ispalio najmanje 14 hitaca iz automatske puške kalibra 7,62 mm, navodi se u optužnici.

– Postavlja se pitanje je li žrtva patila više od uobičajenog, pri čemu nam je važno mišljenje sudskog vještaka. Sjetimo se slučaja Meksikanke Selene Macedo i slučaja ubojstva u Supetru kada je žrtva umrla od gušenja selotejpom. To što je u žrtvu ispaljeno 14 metaka ne znači da nije bila mrtva odmah na početku. Što se tiče podmuklosti, jedino Berisha zna sve o njihovu odnosu i zašto su tu večer išli skupa. Tu moram spomenuti i Prnjakov karakter, ratovanje u Afganistanu, kriminal i preprodaju droge – istaknuo je Gulišija.

Ante Prnjak je inače bio vojnik koji je sudjelovao i u NATO-ovoj misiji u Afganistanu, no otpušten je iz vojske, nakon čega se bavio dilanjem droge.

Berisha se dan poslije ubojstva tim BMW-om dovezao u Srinjine, benzinom polio automobil i zapalio ga. Zbog toga ga tužiteljstvo tereti i za uništavanje dokaza.

– Što se tiče drugog kaznenog djela koje mu se stavlja na teret, takvo djelo odnosi se samo na sprečavanje dokazivanja tijekom sudskog postupka – tvrdi Gulišija.

Maltretirao ga zbog duga

Nakon uhićenja tijekom istrage Berisha je izjavio kako ga je Ante Prnjak maltretirao više od dvije godine zbog duga od 2000 eura za kokain koji mu nije odmah platio. Dug je narastao na 50.000 eura zbog lihvarskih kamata. Izjavio je kako ga je zbog toga Prnjak maltretirao i ponižavao. Na dan ubojstva zajedno su šmrkali kokain, a u jednom trenutku Ante Prnjak iz automobila je izvadio automatsku pušku i zatražio od njega da likvidira jednog muškarca za oprost duga. Berisha je istražiteljima kazao kako ga je zbog toga ubio.

Prvog dana suđenja saslušana su dva svjedoka. Odvjetnik Gulišija na kraju je tražio i da se reproduciraju dva videa kojima želi pokazati kako se Prnjak obračunavao s dilerima koji su radili za njega. Objasnio je da ih je Prnjak sam objavio na internetu, a pokazat će njegov karakter. Prijedlog je prihvaćen. Nastavak suđenja zakazan je za 29. studenog u 9.30. Sutkinja je prvo predložila da započne u 9 sati, ali ju je optuženik Berisha zamolio da bude malo kasnije s obzirom na to da ga dovoze iz zadarskog zatvora i treba rano ustati. I tom je zahtjevu udovoljeno.