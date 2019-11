PRAVNA PRAKSA

Bjesomučno vozio BMW i izazvao nesreću u kojoj je poginuo Hrvat: Terete ga za ubojstvo

- Svatko tko vozi tako bezobrazno i isprobava snagu svog vozila do krajnjih granica, čini to svjestan da sve može dovesti do smrti, znači do ubojstva - kažu tužitelji