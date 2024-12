Priznali utaju poreza, dobili rad za opće dobro i novčanu kaznu od ukupno 17.000 eura

Dvije nove nagodbe, nakon što su optuženici priznali krivnju te se nagodili s USKOK-om donesene su u akciji Flajš, jednoj od onih pravosudnih priča, čijih se detalja malo tko sjeća. A kako bi se i sjećao, kada je optužnica podignuta u srpnju 2022., njome je bilo obuhvaćeno 38, što pravnih, što fizičkih osoba, neki su optuženici bili nedostupni, pa su naknadno uhićeni u BIH, dok je najpoznatija optužnica bila Ana Karamarko, supruga bivšeg predsjednika HDZ-a, Tomislava Karamarka. Ona odavno nije u ovoj priči, jer je koncem 2022. bila među desetak optuženika koji su već tada odlučili priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. USKOK je optuženike teretio za porezne prevare i utaje poreza "teške" oko 20 milijuna kuna počinjene u sklopu zločinačkog udruženja, s tim da je proračun bio oštećen za oko 11 milijuna kuna. Radilo se, pojednostavljeno, o tome, da su organizatori te priče, a po USKOK-u su to bili Tomislav Pavković i Oliver Kolobarić, imali tvrtke koje su trgovale raznom robom. U priču su uključili, tvrdi se u optužnici, i druge optuženike, koji su ili imali svoje tvrtke ili su bili direktori u fiktivnim tvrtkama. Neke obavljene usluge među tim tvrtkama su bile stvarne, no neke nisu, pa su se isporučivale lažne fakture, novac se nakon plaćanja podizao te se tako varalo na PDV-u.

Dio tog lanaca, prema optužnici, bili su Dajana Jarak i Silvio Škrlec koji su priznali krivnju za djela počinjena od 2017. do 2019. a teretili su se za utaju poreza i pomaganje u zloporabi položaja počinjenih u sklopu zločinačkog udruženja. Dajana Jarak osuđena je na jedinstvenu kaznu od 11 mjeseci zatvora, koji su joj zamijenjeni radom za opće dobro, a izrečena joj je i sporedna novčana kazna od 5000 eura. Ako ne plati novčanu kazanu, može ju se ovršiti ili joj se novčana kazna može zamijeniti i zatvorskom kaznom. Mora platiti i oko 1400 eura sudskih troškova. Što se tiče Škrleca, on je također osuđen na jedinstvenu kaznu od 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, a mora platiti i 12.000 eura sporedne novčane kazne, te također oko 1400 eura sudskih troškova. I za Škrleca vrijede isti uvjeti za plaćanje novčane kazne kao i za Dajanu Jarak. Inače, od 38 optuženih što pravnih, što fizičkih osoba, do sada je krivnju priznalo i s USKOK-om se nagodilo njih 27, a nije nemoguće da se na koncu svi optuženici odluče za takvo okončanje postupka.

