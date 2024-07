VIDEO Uhićeni hakeri koji su napadali hrvatske institucije? Objavljena snimka racije, na zidu zastava sa srpom i čekićem

Tri proruska hakera uhićena su zbog navodnih kibernetičkih napada na Španjolsku i druge zemlje NATO-a u terorističke svrhe, priopćila je u subotu španjolska policija. Osumnjičenici su privedeni zbog navodnog sudjelovanja u kibernetičkim napadima distribuiranog uskraćivanja usluge (DDoS) na javne institucije i strateške sektore, priopćila je civilna garda.

Nije navedeno jesu li trojica osumnjičenih, koji nisu imenovani, optuženi ili pritvoreni, javlja HRT. Kibernetički napadi navodno su izvedeni protiv internetskih stranica javnih i privatnih organizacija u vladinim sektorima, kritične infrastrukture i važnih usluga u zemljama koje podupiru Ukrajinu u sukobu s Rusijom, navodi se.

Spanish police have arrested three people suspected of hacking attacks on behalf of Russian security services



The detainees are believed to be part of a group of pro-Russian hackers known as NoName057. pic.twitter.com/kLCC96Z4Iw