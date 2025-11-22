Priprema li Putin zemlju na dugogodišnji rat? Jedan potez stvorio kaos među Rusima koji se vraćaju iz inozemstva

Rusija je uvele niz novih mjera za jačanje zaštite kritične infrastrukture od sve češćih ukrajinskih napada dronovima i sabotaža duboko na ruskom teritoriju. Ove promjene, uključujući raspoređivanje rezervista, ograničenja na mobilne komunikacije i drastično pooštravanje kazni za sabotažu, odražavaju očekivanja Kremlja da će sukob s Ukrajinom potrajati još godinama, unatoč službenim izjavama o otvorenosti za pregovore. Gotovo četiri godine nakon početka pune invazije na Ukrajinu, Moskva i druge regije meta su ukrajinskih dronova koji gađaju rafinerije nafte, energetske objekte i vojne ciljeve. Ukrajinski operativci odgovorni su za atentate na visoke ruske dužnosnike i sabotaže željeznica te skladišta, što je prisililo ruske vlasti na preispitivanje ranjivosti daleko od fronte.

Početkom studenoga Putin je potpisao zakon koji omogućuje raspoređivanje pričuvnika iz aktivne rezerve za čuvanje ključnih objekata, poput naftnih rafinerija i energetskih postrojenja, bez proglašavanja nove opće mobilizacije – mjere koja je 2022. izazvala masovni egzodus Rusa. Prema procjenama, ta rezerva broji oko dva milijuna ljudi koji prolaze redovnu obuku i primaju simbolične naknade, ali dosad nisu slani na bojište osim dobrovoljno. Sada će oni, nakon kratke prekvalifikacije, čuvati objekte u svojim regijama. Već se u više od 20 regija, uključujući Tatarstan, Baškiriju i Jaroslavlsku oblast, vrši regrutacija dobrovoljaca za te zadatke.

Nadalje, od 10. studenoga, korisnici mobitela koji se vraćaju iz inozemstva suočavaju se s automatskim blokiranjem veza na 24 sata. Takozvano "razdoblje hlađenja" SIM kartica ima za cilj spriječiti dronove da koriste civilne mobilne mreže za prijenos telemetrije, videa ili kontrolnih signala, taktiku koju su kijevske snage koristile u prošlim operacijama dubokih udara, prenosi Guardian. Ograničenje je izazvalo zbunjenost i kaos među Rusima koji se vraćaju iz inozemstva, dok su se stanovnici Pskovske oblasti na granici s Latvijom i Estonijom također žalili da im je veza greškom zamrznuta prema novim sigurnosnim pravilima.

Rusija je dodatno pooštrila kazne za sabotažu. Sada se djeca od 14 godina mogu kazneno goniti za takva djela (ranije je bilo od 16), a oni koji maloljetnike uključuju u sabotaže suočavaju se s doživotnom kaznom zatvora. Od invazije 2022. ruski sudovi osudili su najmanje 158 maloljetnika za terorizam i sabotažu, a vlasti optužuju ukrajinske službe da plaćaju ruskim tinejdžerima za paljenje vojnih objekata ili željezničkih pruga.

"Ove mjere pokazuju da Rusija privikava društvo na poluvojni način života i priprema ga za veće žrtve", komentirao je moskovski politički analitičar Andrej Kolesnikov. Državne ankete, poput one VTsIOM-a, tvrde da je 70 posto Rusa spremno "stegnuti remen" za obranu zemlje, što se tumači kao priprema za ekonomsko pogoršanje pod sankcijama. Iako se često može čuti da su Rusi spremni za mir, visoki dužnosnici i Putinovi bliski suradnici poput Dmitrija Medvedeva ističu da će rat trajati "dok Rusija ne ostvari svoje ciljeve".