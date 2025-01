Primorac: Ne znam što znači 'japajakalo'. To govori više o njemu nego o meni

Dragan Primorac dao je izjave za medije u kojima se osvrnuo na jučerašnju debatu. "Ovo je bila debata gdje bi on, kad ne zna odgovor, počeo vrijeđati. No, to je dobro jer je to put prema istini koja će se jasno vidjeti u nedjelju. Što je više takvih situacija, građani mogu jasno vidjeti kakav je on," izjavio je Primorac. "Nije to bila debata koja bi se dogodila u civiliziranim zemljama, koje poznajem, gdje se razgovori temelje na dokazima i podacima." dodao je.

Tijekom debate, Milanović ga je nazvao "japajakalo", a Primorac je priznao kako nije znao što taj izraz znači. "To mi nije bilo jasno, ali njegove uvrede govore više o njemu nego o meni," rekao je Primorac. "Jučer sam prvi put shvatio jednu stvar. Brojni komentari anonimnih autora, koji vrijeđaju dostojanstvo, izrečeni su od strane predsjednika. To nije Hrvatska koju zaslužuju naši građani."

Također je naglasio važnost potpore koju dobiva od građana: "Svim ljudima koji mi daju potporu, ja sam zahvalan. Moji trenutno najveći saveznici su hrvatski građani, ali moram zahvaliti i vama, medijima. Družimo se intenzivno, surađujemo, i neizmjerno sam zahvalan što ste prenijeli moju poruku." Primorac je istaknuo, "U konačnici, što god čovjek radio, nikako ne može zaustaviti istinu. Istina govori više od tisuću riječi. Ona je nezaustavljiva."

Na kraju je zaključio kako način vrijeđanja protivnika nije slika Hrvatske kakvu zaslužuju njezini građani. "Način na koji on vrijeđa nije domovina kakvu zaslužuju naši građani niti Hrvatska kakvu želimo ostaviti budućim generacijama."

Podsjetimo, Primorac je danas gostovao i u studiju Večernjeg lista i izjavio kako je "sve ono što je bilo po anonimnim portalima koji su me vrijeđali kao čovjeka i govorili neistine o studiranju u Banjoj Luci, o tome da nisam profesor na Penn Stateu, to je nevjerojatno. Milanović je pokazao da je u kontaktu ili čak kreira sve te informacije, briljantno je govorio laži." Detaljnije pročitajte OVDJE.