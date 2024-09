Primorac o utrci protiv Milanovića: 'Nije mi neprijatelj, ali je neozbiljan. Ovo nije natjecanje za predsjednika konjičkog kluba'

Dragan Primorac , HDZ-ov kandidat za predsjedničke izbore, nedavno je dao svoje stavove o nekoliko aktualnih tema koje su u posljednje vrijeme dominirale hrvatskim medijskim prostorom. Komentirao prisustvo jugoslavenskih zastava na koncertu Bijelog Dugmeta, kontroverze oko poreza na nekretnine, te letove predsjednika Zorana Milanovića.

Primorac je u intervju za RTL Direkt na pitanje o jugoslavenskim zastavama koje su viđene na koncertu Bijelog Dugmeta, rekao kako pravila trebaju biti jednaka za sve „Iako osobno nisam prisustvovao koncertu, smatram da umjetnost treba imati slobodu. No, u uvjetima kakvi su danas u Hrvatskoj, pravila moraju biti jednaka za sve. Političari bi se trebali suzdržati od miješanja u pitanja koja su već definirana zakonima. Ako se ne pridržavamo tih pravila, možemo se suočiti s pravnom anarhijom.“

Također dotakao se kontroverzi vezanim uz zabranu petokrake „Postoji jasna regulativa u prekršajnom zakonu koja definira simbole i njihove posljedice. Trebamo poštovati te zakone i pravila. Kada političari počnu davati vlastite interpretacije zakona, možemo krenuti prema anarhiji. Fokusiranje na budućnost i poštivanje zakona je ključno.“

VEZANI ČLANCI:

Kada je riječ o novom prijedlogu poreza na nekretnine, Primorac je rekao kako treba biti jasno definiran da ne bi nepošteno kaznio nikoga. „Konačan oblik zakona još nije poznat, ali promjene u toj oblasti su nužne. Porez na bogate je uobičajen u mnogim zemljama i to je legitimno. Međutim, zakon mora biti jasno definiran kako ne bi nepošteno kaznio nikoga. S obzirom na proces donošenja zakona, koji uključuje rasprave i dva saborska čitanja, uvjeren sam da će konačni prijedlog biti pravedan.“

Na pitanje o letovima predsjednika Milanovića, Primorac je komentirao: „Budući da živim blizu ureda predsjednika, osobno bih radije pješačio nego letio helikopterom. Transparentnost u upravljanju državnim resursima je ključna. Ako su letovi opravdani i jasno dokumentirani, to nije problem. No, ako se troškovi skrivaju i nisu opravdani, to može postati problem. Uvijek treba težiti minimiziranju nepotrebnih troškova.“

Primorac je također dodao: „Ja dolazim iz jedne sredine koja je uljuđena, zbog čega bi predsjednik Milanović bio moj neprijatelj da ga napadam. Govorim o Hrvatskoj koja će objediniti apsolutno sve što misli i razmišlja pozitivno prema dobrobiti hrvatske države—bila to ljevica, centar ili desnica. Niti jedan razlog ne bi trebao postojati da u ovoj državi netko bude moj neprijatelj. Želim proširiti tu pozitivnu energiju na sve građane Hrvatske. Umorni smo od pet godina podjela, vrijeđanja i omalovažavanja. Vrijeđanje i omalovažavanje su znak slabosti, a ne snage, i to je Hrvatska koju sanjam. To je Hrvatska koja će se dogoditi, i zbog toga ću biti predsjednik u siječnju 2025.“

Na pitanje o mogućim negativnim kampanjama i uvredama koje bi mogle uslijediti, Primorac je izjavio: „Predsjednik Milanović često koristi metafore i izraze kao što su 'trojanski konj'. Smatram da bi bilo sjajno da se posvetio stvarnim izazovima umjesto što se bavi metaforama i 'osjedlanjem konja'. Takav pristup, kada želite biti principijelan i dosljedan, mora se odražavati u svim aspektima vašeg djelovanja. U ovom slučaju, pojam konja, plemenite životinje, ne odgovara ozbiljnosti utrke za predsjednika Republike Hrvatske. Ova kampanja nije natjecanje za predsjednika konjičkog kluba, već za vođu države.“

>>> FOTO Ovo je 11 zastupnika koje plaćamo, a u Saboru nisu ni zucnuli