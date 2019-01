Prije smo dobivali i 600 molbi za posao, a danas jedva 15

– Prije nekoliko godina imali smo natječaj za 15-ak radnih mjesta i primili smo više od 600 molbi, a sada smo raspisali natječaje za kontrolu kvalitete, srednja stručna sprema, i dobili smo tek 15 molbi od čega je većina bila s neadekvatnom stručnom spremom. Tako da nismo ni uspjeli popuniti željene potrebe za zaposlenicima – riječi su Danka Podoreškog, voditelja pravnih poslova tvrtke Hipp Croatia iz Gline, a koje upućuju na potpuni demografski slom Banovine i probleme koje tvrtke imaju zbog toga.

Pogodnosti za zaposlenike

A u tvrtki Hipp Croatia prosječna je plaća 6500 kuna, tvrtka nudi zaposlenicima mnoge dodatke, no radnika jednostavno nema, pogotovo u Banovini.

– Glina postaje mrtvo središte, mrtav grad u kojem god želite smislu. Ni Sisak, odakle crpimo većinu radne snage, nije u puno boljoj situaciji, a zamislite onda kakva je situacija u Glini. Vi možete dati sve što možete za radnika, ali to nije dovoljno. Iz Siska gotovo i nema autobusnih linija za Glinu, iz Zagreba nitko u Glinu neće doći, a ovdje radnika više nema... – rezimira tešku situaciju direktor Hipp Croatije Darko Baljak.

Hippu, poznatom proizvođaču dječje hrane i jednoj od rijetkih stabilnih tvrtki na području Banovine, problem nedostatka radne snage sad predstavlja i problem u razvoju.

– Postoji i idejno rješenje za udvostručavanje kapaciteta proizvodnje dječje hrane i dodatni pogon za nove proizvode, no sada manjak radnika prijeti tim investicijama. Riječ je o ulaganjima u rangu od oko 25 milijuna eura nakon kojih bi se zaposlilo do 50 novih radnika. No, nama su bitni kvalitetni radnici, a njih je u Glinu gotovo nemoguće dovesti – kaže Baljak napomenuvši da su se oni u proces nagrađivanja radnika uključili daleko prije nego što se problem s nedostatkom radne snage počeo pokazivati.

U Glini od 2001. godine

– Nama je, zbog našeg sustava proizvodnje i kontrole kvalitete, neophodna kvalitetna radna snaga. Jer vi ne možete kvalitetno raditi bez kvalitetne radne snage. Vi se morate truditi i dobiti najbolje od najboljih, a ako to nemate, uzalud vam neki vrhunski stroj i zadnja riječ tehnologije – dodaje direktor Hipp Croatije.

Uz prosječnu plaću od 15 posto iznad hrvatskog prosjeka, radnici u glinskom pogonu imaju i brojne druge pogodnosti poput božićnice, regresa, dara za djecu, dijele se nagrade radnicima za inovativnost u poslovanju, za individualni doprinos tvrtki, godišnji bonus za uspješnost u poslovanju, tzv. 13 plaća, osigurani su besplatni pregledi radi zaštite zdravlja, redovni sistematski pregledi, rekreacija za radnike... Od ove godine najugroženijim radnicima plaća je dodatno povećana za 10 posto. Hipp Croatia u Glini je od 2001. kada je Hipp kupio dotadašnji Plivin pogon dječje hrane Vivera. Od tada pa do danas broj zaposlenih povećan je s 48 na 225, zapošljavali su i u vrijeme najveće krize u Hrvatskoj, krizne 2015. dobili i nagradu za najboljeg izvoznika u Njemačku. Širili su proizvodnju s početnih 17 na današnjih 78 proizvoda, u to uložili oko 20 milijuna eura, a prihode povećali s 15,5 milijuna u 2001. na današnjih oko 300 milijuna kuna.

