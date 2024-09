Prije dvije godine s djecom preživjela talačku krizu, sad nasilnik izlazi na slobodu: 'Prestravilo me njegovo pismo'

Ispovijest jedne žene ponovno otkriva ozbiljne nedostatke sustava u zaštiti žrtava obiteljskog nasilja. Unatoč zatvorskoj kazni koju je izdržao njezin bivši partner, sustav i dalje ne nudi adekvatnu sigurnost za nju i njezinu djecu. Nakon što je preživjela talačku krizu u kojoj ju je bivši partner, uz djecu, zarobio u stanu, sada se priprema na njegov skori izlazak na slobodu.

"Mislim da mi ne može nitko pomoći, pomogla bi mi, ne znam, fizička zaštita od 0 do 24, što je isto nerealno očekivati", kaže žrtva obiteljskog nasilja za Dnevnik.hr. To govori majka dvoje djece, u velikom strahu jer za tjedan dana na slobodu s izdržavanja zatvorske kazne izlazi njezin bivši partner. "Do zadnjeg dana zatvora i dalje me lažno prijavljuje, šalje prijeteća pisma i slično. Sve to upućuje da se ništa nije promijenilo u posljednje dvije i pol godine."

Jedno je pismo osobito zabrinjavajuće. "Jedno od pisama koje su zaustavili kod slanja gdje se obraća nekom prijatelju koji trenutačno služi kaznu u Lepoglavi da, nakon što izađe, da mu čuva krevet u Lepoglavi jer očito se ima namjeru vratiti u zatvor."

U zatvoru je završio nakon talačke krize i opsadnog stanja prije dvije i pol godine kad ju je s djecom zatočio u stanu. I nije mu to bilo prvi put, prijetio joj je pištoljem, pratio. Strepi što će učiniti - na slobodi. "Jednostavno, njegovo ponašanje toliko je nepredvidivo da uopće ne mogu zamisliti više što je u stanju napraviti meni, djeci ili nekom mom bližnjem."

Osjeća se, kaže, jednako nesigurno kao i prije četiri godine, kad je spas potražila u sigurnoj kući. Sad ju je policija obavijestila o njegovu izlasku na slobodu. Zavod za socijalni rad zatražio je pak od suda da mu izrekne mjeru zabrane približavanja. "Iako to nije redovno postupanje, određene su mu mjere zabrane prilaska za mene i djecu, ali znamo da te mjere zapravo realno ničemu ne služe." Jer, kaže, i prije je imao zabrane pristupa pa ih je više puta prekršio.

Kao zaštitu žrtvi sustav nudi da ode ponovno u sigurnu kuću, no ona to ne želi. "Ne vidim razlog da ja živim u zatvoru dok se on slobodno šeće, prijeti i konstantno radi kaznena djela", kaže žrtva nasilja. "Imam život, djeca imaju svoje živote, škole, treninge, posao, sve. Ne mislim to djeci sad više oduzimati", naglasila je žrtva.

Uvjerena je da bi je potražio i da se odseli u drugu državu. "Prihvatila sam da je to tako i da što god bude, borit ću se do zadnjega jer na kraju krajeva mislim da je najteži protivnik zapravo majka koja želi zaštititi svoju djecu." Zasad je od nasilnika na slobodi štiti samo odluka suda da se ne smije približiti njoj i djeci na 500 metara idućih pola godine.

