Prijatelji iz razreda Cesarea ne smiju zvati, majka se odselila za njim u Italiju

Cesare Avenatti, sada desetogodišnji dječak zbog kojeg su tisuće ljudi prosvjedovale nastojeći spriječiti njegovu predaju ocu i odvođenje u Italiju, živi od prošlog proljeća s ocem Alessandrom Avenattijem u Torinu, a Nina Kuluz, njegova majka koja ga je kao bebu odvela u Hrvatsku, a zatim se zajedno s djetetom od oca skrivala u Bosni i Hercegovini, otišla je za njim.

Sudski postupci između bivših partnera bliže se kraju, i talijanski i splitski sud proteklih mjeseci donijeli su presude, ali konkretnih vijesti o dječaku koji je svojedobno digao Hrvatsku na noge nema. Naime, talijanska socijalna služba roditeljima je najstrože zabranila istupati u javnosti. Međutim, zna se da Cesare živi s ocem, pohađa treći razred osnovne škole, a majku, koja se zaposlila u Torinu i njeguje osobu s invalidnošću, viđa pod nadzorom, tri puta tjedno po dva sata. Prije manje od mjesec dana Nina Kuluz na Općinskom sudu u Splitu nepravomoćno je osuđena zbog odvođenja sina Cesarea, tad staroga godinu i pol dana, iz Italije u Hrvatsku, a potom i u BiH.

Normalizacija odnosa

Dobila je godinu dana uvjetno, uz rok kušnje od pet godina. Priznala je krivnju i nije bila na izricanju presude. Nije došla iz Torina u Split jer je taj dan imala pravo pod nadzorom vidjeti se s Cesareom. Cesare joj je oduzet i predan ocu na osnovi odluke talijanskog suda koji joj je zbog ilegalnog odvođenja djeteta oduzeo roditeljska prava, a izrečena joj je i kazna od tri godine i četiri mjeseca bezuvjetnog zatvora, kao i odšteta koju treba platiti Avenattiju u iznosu od 50.000 eura.

Međutim, viši je sud tu odluku nedavno preinačio u uvjetnu kaznu zatvora, na rok kušnje od dvije godine, a i iznos odštete smanjen je na 21.000 eura, pa Nina Kuluz tako bivšem partneru treba plaćati 350 eura mjesečno sljedećih pet godina. Usporedo s tim, nedavno je Općinski sud u Splitu donio nepravomoćnu odluku po kojoj Alessandro Avenatti mora platiti zaostalu alimentaciju, u iznosu od stotinjak tisuća kuna. I Prekršajni sud u Splitu potkraj prošle godine kaznio je Avenattija s 2000 kuna zbog prijetnji Nini i njezinoj sestri, odnosno zbog nasilja u obitelji.

Prijatelji Nine Kuluz u Splitu kažu kako je sud u Torinu ublažio presudu zahvaljujući “objektivnijem pogledu državnog odvjetništva na dugogodišnje napore koje Nina ulaže u smirivanje konflikta i normalizaciju odnosa s ocem djeteta, naravno za dobrobit dječaka čija joj je sreća oduvijek bila prioritet”. Napominju kako su sva njezina nastojanja usmjerena na to da dobije pravo da više vremena provodi sa svojim djetetom.

Međutim, kako se Cesare snašao u novom životnom okruženju i novoj školi, kao i bilo kakve druge detalje dječakova života u Italiji, Ninini prijatelji ne govore da ne bi ugrozili njezin položaj. Baku, djeda i tetu s kojima je živio prije ovrhe talijanska socijalna služba mu je dopustila vidjeti samo jednom, na sat vremena, još prošle jeseni.

Napravili pano u razredu

– Ne smijemo kontaktirati s Cesareom, čak ni njegovi prijatelji iz razreda. Moj nećak mu je bio najbolji prijatelj, ne smije ga zvati ni pokušati s njim stupiti u kontakt. Djeci nije jasno zašto je to tako, Cesare je bio omiljen u razredu, izabrali su ga za predsjednika – priča Vanda Plazonić, Ninina prijateljica i jedna od organizatorica prosvjeda “Spasimo malog Cesarea” kojim se željelo spriječiti ovrhu djeteta.

Cesareov bivši razred u Splitu, u kojem je proveo prve dvije godine školovanja, ostao je bez svoga predsjednika. Na dodjeli svjedodžbi prošlog lipnja, na kojoj Cesare nije bio, a njegovi prijatelji su prije toga, kao i svi ostali, gledali kako ga otac bosonogog odvlači u automobil dok se on otima i plače, posvetili su mu pano u razredu, a njihovi roditelji početkom školske godine pisali su relevantnim institucijama u RH tražeći obnovu postupka i preinačenje odluke. I odvjetnik Nine Kuluz, Mišo Živaljić napominje da bi se, u skladu s pravnim tečevinama EU, trebalo pitati dječaka s kim želi živjeti. Po Sudu za ljudska prava u Strasbourgu, to se radi nakon osme godine djetetova života.

