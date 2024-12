Preokret u Saboru: Marijan Pavliček postaje dio novog kluba DOMiNO-a

Od danas će u Saboru djelovati novi zastupnički klub koji će činiti tri zastupnika DOMiNO-a (Peternel, Biloglav i Čabaj), a njima se kao četvrti u klubu pridružuje Marijan Pavliček iz HS-a. Naime, nakon što je Dražen Dizdar iz Prava i pravde svoj mandat stavio u mirovanje, a nitko ga nije naslijedio, zastupnički klub HS-a, PiP-a i nezavisnog Josipa Jurčevića ugasio se. I sad se Pavliček, koji je inače na posljednjim izborima koalirao s Mostom, odlučio pridružiti DOMiNO-u.

– Kako Dizdara nisu naslijedili ni Kolakušić ni Hasanbegović, posljednja dva mjeseca Jurčević i ja bili smo jedini zastupnici koji nisu imali klub. Zato sam se odlučio pridružiti DOMiNO-u. Još prije rekao sam da je preduvjet moje suradnje s DOMiNO-om to da ta stranka bude dio oporbe. I kada su oni nekidan otišli u oporbu, otvorila se mogućnost naše suradnje, no to i dalje ne isključuje izuzetno dobre odnose s Mostom. Štoviše, nadam se da u velikom dijelu općina, gradova i županija na lokalnim izborima upravo ove tri stranke – Most, DOMiNO i Suverenisti – mogu činiti koaliciju – kazao nam je Pavliček.

Upitan zašto ipak nije postao dio Mostova kluba, uzvratio je da je bilo razgovora o tome, ali je predsjedništvo HS-a odlučilo da je "klub s DOMiNO-om prihvatljiviji". Kako je naveo i suradnju triju stranaka na lokalnim izborima, upitali smo je li to već dogovoreno. – S kolegama iz Mosta obavio sam neke razgovore o tome. Nadam se da će do tripartitnih razgovora ovih triju stranaka doći nakon predsjedničkih izbora – rekao je Pavliček dodajući da suradnja jedino nije moguća s DP-om. – DP se sjedinio s HDZ-om i provodi politike HDZ-a. Čak 90% čelnih ljudi DP-a bili su članovi HDZ-a, što znači da su se svi oni zapravo vratili matici – ustvrdio je Pavliček.

Mostova Nikolu Grmoju pitali smo je li istina da Most, Suverenisti i DOMiNO dogovaraju koalicijski izlazak na lokalne izbore i što kaže na to da Pavliček ide u klub s DOMiNO-om. – Nismo imali nikakve razgovore o lokalnim izborima. No ovisno o lokalnim sredinama, suradnja sa strankama koje su nam slične moguća je. Pavliček je od početka djelovao samostalno. Njegov odlazak u klub DOMiNO-a njegov je izbor – naglasio je Grmoja.

A što je s Jurčevićem, to više što se može čuti da bi se mogao pridružiti klubu Mosta. Grmoja o tome nije znao ništa, a Jurčević je uzvratio da neće biti u klubu DOMiNO-a i Suverenista, a "suradnja s Mostom ili nekim drugim još je otvorena". – Zasad sam nezavisni zastupnik, a hoće li tako ostati, vidjet ćemo – kazao je Jurčević. Na pitanje zovu li ga možda i iz HDZ-a i iz DP-a, odnosno namjerava li ostati u oporbi ili bi se možda priklonio vladajućima, samo je kazao: – Sa svima sam dobar, ali ne pada mi na pamet biti dio vlasti.

>>> FOTO Kako će Milanović, Plenković i Selak Raspudić izgledati u zlatnim godinama? Isprobali smo aplikaciju koja simulira starenje