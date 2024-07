Prekinuli mu na 12 dana izdržavanje kazne od 10 godina kako bi otišao na rehabilitaciju, a on nakon toga - nestao

Osuđen je na 10 godina zatvora. Kaznu izdržava, odnosno trebao ju je izdržavati u Kaznionici u Lepoglavi. No onda je zatražio prekid kazne zbog zdravstvenih problema, odnosno rehabilitacije u Stubičkim Toplicama. Prekid mu je odobren, a on ga je po svemu sudeći iskoristio da - nestane.

Tako bi se u najkraćim crtama mogao opisati slučaj Ivice Đole, poznatog lica novinskih crnih kronika, ali i life stayla magazina, na čije je stranice dospijevao jer je bivši suprug misice Ivane Delač. No na stranicama novinskih crnih kronika je puno češće gostovao zbog optužbi za prevare i razbojstvo. Višestruko je i osuđivan, a na zagrebačkom Županijskom sudu u tijeku mu je suđenje za neke od tih prevara. Na to su ga suđenje inače trebali dovoziti iz Kaznionice u Lepoglavi, no ispostavilo se da se s prekida kazne nije vratio u kaznionicu. Pa je Županijski sud u Varaždinu za dao nalog da se za njim raspiše tjeralica, uključujući i međunarodnu.

Prekid kazne odobren mu je 26. lipnja, a u Lepoglavu se trebao vratiti 8. srpnja do 14 sati. U Stubičkim Toplicama je boravio do 5. srpnja, a nakon toga je jednostavno - nestao. Kuda, ne za se, no moguće je da je otišao u BiH, jer je rođen u Širokom Brijegu. Ima li BiH državljanstvo nije poznato, no ako se odlučio skloniti u BiH, s obzirom na to da je tamo rođen, ishodovat BiH državljanstvo, ako ga nema, neće mu, ako je suditi po primjerima Branimira Glavaša i Zdravka Mamića, neće biti preveliki problem.

Što se tiče postupka koji se trenutačno vodi protiv njega na zagrebačkom Županijskom sudu, tereti ga se da je u sklopu zločinačke organizacije počinio niz prijevara, krivotvorenja isprava... Na početku je bilo optuženo više osoba, no na optuženičkoj klupi sada sjede samo Đolo i Zoran Garić. Prema optužnici, Đolu i ostale teretilo se da su od početka 2015. do travnja 2017. većem broju ljudi lažno predočavali da im mogu omogućiti da po povoljnim cijenama kupe nekretnine na području Zagreba. Zainteresiranim kupcima tvrdili su da im mogu srediti kupnju stanova po cijenama nižim od tržišnih jer je riječ o derutnim stanovima ili stanovima ljudi koji su umrli bez nasljednika pa su stanovi prešli u vlasništvo Grada Zagreba. USKOK u optužnici tvrdi da su se Đolo i ostali potencijalnim kupcima pri tome lažno predstavljali kao gradski službenici.

POVEZANI ČLANCI:

- Svojim suoptuženicima kazao sam da na toj priči možemo zaraditi novac. Objasnio sam im da je već prije nas postojala grupa koja je tako radila. Sve što smo trebali bilo je naći zainteresirane kupce. Mislim da je bilo 20-ak takvih ljudi. Kada bismo ih našli, rekli bismo im da znamo da postoje prazni stanovi bez vlasnika koji se mogu kupiti za malo novca. Objašnjavali smo im da im mi to možemo srediti, a sve što su kupci trebali napraviti bilo je da plate troškove te da plate oko 1550 kuna po kvadratu za otkup stana kako bi se tobože ugovor o otkupu stana sklopio s Gradom Zagrebom. Kupcima smo govorili da u stan mogu ući kada plate otkup, i to u nazočnosti sudskog ovršitelja, javnog bilježnika i predstavnika Grada Zagreba - iskazivao je Đolo tijekom istrage.

Sudske ovršitelje i predstavnike Grada Zagreba glumili su Đolo i njegovi suoptuženici, koji su se predstavljali kao zaposlenici Grada Zagreba ili djelatnici Općinskog suda u Zagrebu, a sve kako bi prikrili svoj pravi identitet.

- Žao zbog svega što sam učinio i spreman sam oštećenima nadoknaditi štetu. Novac koji sam dobio od njih potrošio sam na vraćanje dugova i kockanje - branio se tijekom istrage Đolo.

Što se tiče kazne od 10 godinu zatvora koju izdržava, po toj presudi je oštećenicima mora vratiti i 4,2 milijuna kuna. U tom se slučaju teretio da je više osoba prevario za ukupno 7,7 milijuna kuna. Prema presudi, pravomoćno je osuđen jer je od siječnja 2006. do studenog 2013. u Zagrebu i Grazu, većem broju oštećenika neistinito predočavao kako može posredovati u kupoprodaji nekretnina, iako to nije namjeravao učiniti. Neistinito im je predočavao da će im pomoći oko realizacije inozemnih kredita. Kako bi ih uvjerio u istinitost svojih navoda, predočavao im je neistinitu dokumentaciju. Nakon što su mu oštećenici povjerovali, predali su mu ukupno 7,7 milijuna kuna.

Osim zbog prevara, Đolo je krajem 2018. bio osuđen u zbog pljačke jedne mjenjačnice na Malešnici. U postupcima koji su se vodili protiv njega tvrdio ja da je on zapravo žrtva, odnosno da su mu zajedno podmetnuli policija i tužiteljstvo.

>> FOTO Alcatraz na Jadranu: Pogledajte kako danas izgleda Goli otok, zloglasna Titova kaznionica