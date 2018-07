Predsjednica ide u Soči, zove je Medvjedev, Putin ne dolazi

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Andrej Plenković napokon su zakopali “ratne sjekire” i usuglašeno i zajednički odradili sjednicu s vrućom temom demografske katastrofe u Hrvatskoj. I dok je nacija pratila stvarni i sukob političkih ega dvoje predsjednika, do mirovne sjednice o demografiji došlo je, zanimljivo, tijekom održavanja Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Kako je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji krenulo dobro, a nogomet postao najdominantnija tema, ne mogu to zanemariti ni političari. Naprotiv.

EU bojkotira

Najvještija se ovdje od hrvatskih političara pokazala Grabar-Kitarović koja dosljedno pokazuje zanimanje za nastupe hrvatskih reprezentativaca. Njezin odlazak na utakmicu Hrvatske i Danske, premda je tamo išla privatno, u čarter-zrakoplovu i s navijačima na tribine, odjeknuo je i u hrvatskoj javnosti, a i šire. Nakon što je ruska reprezentacija pobijedila Španjolsku, ona je na Twitteru objavila: “Čestitke Rusiji, vidimo se u Sočiju!”

Congratulations to #RUSSIA on a great play ⚽️! See you in #Sochi! @PutinRF_Eng