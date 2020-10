Pravobraniteljica: Ne zna mi ime kad mu društvena pitanja nisu u fokusu

Guglali su prekjučer Hrvati masovno "narikače", a mama Marijane Puljak svojoj je kćeri predložila da okupi ekipu i naricati ode na Pantovčak. Zaslužio je predsjednik Zoran Milanović, kaže mama, da mu sve žene dođu jer to što je izgovorio "sramota je za Hrvatsku". A nema onog tko nije čuo, a onda i komentirao kako je predsjednik među trsjem na diplomatskoj berbi grožđa "počastio" saborske zastupnice Marijanu Puljak i Daliju Orešković nazvavši ih "samodopadnim narikačama".

Na hrvački meč s nožem

Reagirali su na to svi, od SDP-ovaca, političkih analitičara, samih prozvanih zastupnica do ženskih udruga i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

- Kritika izrečena kroz seksističke uvrede postaje nešto sasvim drugo; to je diskriminacija i ušutkavanje ne samo pojedinih žena već i svih žena u javnom prostoru - kazali su iz udruge B.a.B.e., dok je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić rekla kako je predsjednikov govor, u kojem je kritizirao saborske zastupnice Stranke s imenom i prezimenom te Pametno "direktno i indirektno obilovao uvredljivim i omalovažavajućim etiketiranjima".

VIDEO: Orešković i Puljak postavile ploču Ureda predsjednika

Vidio je te reakcije i Zoran Milanović, pa se jučer, na komemoraciji u povodu obilježavanja 78. obljetnice talijansko-četničkih zločina u zaleđu Omiša, opet osjetio inspirirano.

- Kad sam rekao narikača, a ne alapača, i kad sam rekao samodopadna, onda taj pridjev daje dovoljan kontekst, nema muškarca koji se bavi naricanjem. Narikače su neiskrene, one to rade jer se to od njih očekuje. Drago mi je da se javila pravobraniteljica. Kako se ono zove? Ne znate? Eto. Izabrana je krajem studenoga 2011., nekoliko tjedana nakon što sam ja postao premijer. Ona je osam godina radila taj posao, ali ja ne znam kako se osoba zove. To sve govori. U prosincu 2019. dobila je još osam godina mandata, o vašem trošku. Opet nekako po izborima. Njezin posao je da reagira u ovakvim situacijama, dobro. Želiš da te se tretira kao Amazonku? Onda budi spremna na to. Ja joj kažem da nikoga nisam uvrijedio, ali neću ljude koji smatraju da se na hrvački meč može doći s nožem - kazao je Milanović i dodao da "igrati treba pošteno i očekivati da se uzvrati na isti način".

Pa je s pripremljenog papira pročitao kako je Dalija Orešković govorila o bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović.

- Koja je njena osnovna uloga? Brinuti se o usklađenom djelovanju državne vlasti? Ja ne znam je li to zbog umjetnih trepavica ili zato što je potkapacitirana za funkciju koju obavlja, ali meni se čini da joj se nešto magli pogled na pravo stanje u državi - citirao je Milanović Daliju Orešković pa kazao i kako se ovim načinom života bavi petnaest godina i misli da nikad nije šikanirao i napadao žene. Osvrnuo se i na udrugu B.a.B.e.

- Sam naziv jedne ženske udruge tako je neukusan i neduhovit. Dati ga može zaista netko tko je samodopadan. Moja poruka gospođama iz B.a.b.a-e, koje nisu babe; mijenjate ime i mijenjajte osobu koja već deset godina galami u vaše ime. Ne čini vam dobro - kazao je predsjednik Milanović, kojem vjerojatno nitko nije spomenuo da je B.a.B.e. kratica od "Budi aktivna. Budi emancipiran", punog imena udruge. A "osoba koja deset godina galami" mogla bi biti Sanja Sarnavka, koja posljednje tri godine nije predsjednica B.a.B.e.-a.

Neprimjeren način

Iz same udruge jučer su se tek kratko osvrnuli na predsjednikove izjave.

- Udruga B.a.B.e. reagirala je na prekjučerašnju izjavu predsjednika kako bi upozorila na odgovornost svih koji istupaju u javnom prostoru, a kako bismo i same poslužile kao primjer za to, odlučile smo ne komentirati poruke koje su komunicirane na tako neargumentiran i nekonstruktivan način - kratko su jučer iz B.a.B.e.-a komentirali predsjednikove izjave, dok je nešto rječitija ipak bila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

- U vezi s izjavom u kojoj navodi da se kao predsjednik države nije mogao sjetiti tko je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova mogu samo reći da je žalosno da osoba koja je bila premijer, saborski zastupnik te sada predsjednik ne zna ime osobe koja je na čelu neovisne institucije posvećene zaštiti od diskriminacije i promociji ustavnog načela ravnopravnosti spolova već devet godina. To znači samo jedno, a to je da gospodinu Milanoviću pitanja diskriminacije, ljudskih prava, nasilja u obitelji, seksualnog uznemiravanja te svih društvenih problema koji proizlaze iz neravnopravnosti žena i muškaraca nisu bila u fokusu interesa, a čini se da će tako biti i dalje s obzirom na izjave koje je davao u prošlih nekoliko dana u kojima se na neprimjeren način obračunava sa ženama koristeći se etiketiranjem i osobnom razinom napada - kazala je pravobraniteljica Ljubičić.