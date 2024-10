VIDEO Večernjakov stručnjak: Da im Amerikanci i Jordanci nisu pomogli, danas bi Izrael bio vraćen u srednji vijek

Večernjakov novinar i stručnjak za Bliski istok Hassan Haidar Diab gostovao je u studiju Večernjeg TV-a gdje je komentirao novi napad Irana na Izrael. Iran je, naime, sinoć ispalio gotovo 200 projektila na Izrael nakon čega je izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao je da će uzvratiti udarac. "Iran je napravio veliku pogrešku večeras - i platit će za to", rekao je na početku hitnog sastanka kabineta za političku sigurnost kasno u utorak.

- Iranski napad je gotovo završen, no u Libanonu dosta eskalira. Izgleda da Netanyahu sav svoj bijes iskaljuje na Libanonu. Razgovarao sam sa svojom sestrom, sinoć je bila noć bez sna. Bejrut je bio žestoko bombardiran. Danas prvi put su krenuli u Libanon i prema zadnjim informacijama Izraelci su pretrpjeli velike gubitke. Vidjeli su se helikopteri kako vode ranjenje i mrtve i bolnice, oko 20-ak vojnika je ranjeno i poginulo. To će biti teška i velika bitka, Izraelci će ulaziti u živo blato gdje će imati velike gubitke, to je ono što Hezbollah čeka - rekao je Haidar Diab.

- Nikad nije bila gora situacija, cilj Izraela je razaranje. Prvi puta u povijesti imamo milijun libanonskih izbjeglica. Nikad nije bilo toliko izbjeglica. Izraelci su sinoć jedno pedesetak blokova zgrada srušili. Pokušat će pokrenuti Libanonce protiv Hezbollaha s obzirom da na fronti još ništa nisu postigli - kazao je. - Mislim da će u Libanonu biti bitka svih bitaka, osovina otpora. Glavna predvodnica je Hezbollah, odnosno Libanon - dodao je.

- Sigurno će doći do odmazde. Hezbollah je pretrpio neviđene udarce, nitko nije vjerovao da će se dogoditi to što se dogodilo. Kad gledamo što su zapravo ciljevi izraelske najradikalnije vlade koji teže za velikim Izraelom, danas vidimo da to više nije ograničena kopnena operacija, to je dokaz da teže za velikim Izraelom. Nakon Libanona, planiraju napasti Siriju, to je javno govorio. Iranci su morali intervenirati iako su duže vrijeme kalkulirali. Netanyahu ih cijelo vrijeme želi uvući u taj sukob, njegova namjera je od početka uništiti iransko nuklearno postrojenje. Jučerašnji napad Netanyahu i njegova vlada nisu očekivali. Jučerašnji napad je veliki sigurnosni propust - kaže Hassan Haidar Diab.

- Mislim da je Izrael sinoć pretrpio težak udarac od Irana, oni mogu sada pričati da nije uspio napad, no mi smo vidjeli uživo kako su padale balističke rakete, a njihova protuzračna obrana jučer je zakazala totalno. Da Amerikanci i Jordanci sinoć nisu oborili veliki dio projektila, danas bi Izrael bio vraćen u srednji vijek - smatra Haidar Diab.

- Naravno da će Izrael odgovoriti, no oni ne mogu odgovoriti bez Amerike. Mi kada pratimo od prije četrdesetak godina i otkad izraelska vlada želi napasti Iran, to je uvijek uz pomoć SAD-a. Izrael to sam ne može učiniti. Netanyahu je jučer rekao Iran će platiti veliku cijenu i onda napada Libanon. Što je napravio? Ako si frajer i misliš da si toliko jak i moćan što nisi odmah krenuo na Iran? - kaže Večernjakov stručnjak. Kaže kako su Iranci jučer 'igrali pametno'.

- Dok su balističke rakete letjele na Izrael, Iračani su bacili male rakete na američku bazu. To je bila poruka Amerikancima, ako ćete se umiješati, vidite što vas čeka - zaključuje Hassan Haidar Diab.

- Netanyahu mora odgovoriti, ali s druge strane će i Iran odgovoriti. Ulazimo u opasan vrtlog. Prije 11 mjeseci sam rekao da ako SAD ne zaustavi krvoproliće u pojasu Gaze, doći ćemo do regionalnog rata. Sad smo na ivici. SAD je najveći krivac za ono što se dogodilo danas. Bidenova administracija je pokazala veliku slabost prema Netanyahu, ne znam zašto. Kad je bio Obama, on je odbio bombardirati Siriju. Izraelci su ga nagovarali da bombardira nuklearno postrojenje u Iranu, on je odbio. Obama je imao čvrst stav da ne ulazi u besmislene ratove. No, Biden nije takav, rekao je da ima razumijevanje da Izrael treba krenuti u vojnu operaciju na Gazu... I jučer su rekli da podržavaju kopnenu operaciju u Libanonu. Cijelo vrijeme prvo kažu ne, pa onda kažu da. Da je Biden bio čvrst i rekao Netanyahu da stane, ne bi danas imali ovo - smatra Haidar Diab.

- Pred nama su izuzetno teški dani i sati. Svijet je na rubu kataklizme, na rubu pakla. Bojim se da nema nikakvog glasa pomirenja, glasa razuma. Ne vidi se kraj sukoba, ne vidim izlaz nego jedan užasan rat koji je pred nama - kaže Večernjakov stručnjak i dodaje kako će u ovom sukobu svi biti gubitnici.

- Izraelci 76 godina ne shvaćaju da se s ratovanjem i razaranjem ne može ništa riješiti. To vrijedi i za militantne skupine. Jedino rješenje je sjest i dogovarat se. Radikalna ideologija vlada nad razumom. Pred nama je užasan period, u ovom trenutku ne vidim izlazak iz tog tamnog tunela - zaključuje.

