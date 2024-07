Požari bjesne Dalmacijom, buktinja zahvatila PP Biokovo, Tucaković: 'Spašavaju se objekti, čeka nas duga noć'

I dalje su aktivni veliki požari kod Skradina i Tučepa , nepovoljan vjetar, kao i velika površina požarišta doveli su do ponovne aktivacije oba požarišta, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je u srijedu navečer da se vatrogasci spremaju na obranu objekata.

"Na obje lokacije spremamo se na obranu objekata, posebno na području Podgore. Uz lokalne vatrogasce koji su već raspoređeni, spremni smo uvesti i nove snage, oko 150 vatrogasaca koje dolaze iz kontinentalnih županija. Čeka nas duga noć, ali sam siguran da će vatrogasci napraviti sve što im je u moći kako bi pomogli stanovništvu i obranili naselja", rekao je.

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) izvijestila je u srijedu da su, uz aktivne požare na području Skradina i Tučepa, s kojima se vatrogasci bore od jučer, u popodnevnim satima planuli požari na području Marina - Vrsine u Splitsko-dalmatinskoj županiji i kod Pakoštana. Prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, na požarišta u Dalmaciju su upućene izvanredne vatrogasne dislokacije iz Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije. Na ispomoć kolegama u Splitsko-dalmatinskoj županiji krenuli su i pripadnici Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik Hrvatske vatrogasne zajednice, priopćila je HVZ.

>>> FOTO Pogledajte strašne prizore: Požari diljem Dalmacije, vatrogasci se bore sa stihijom

Vatra ušla u PP Biokovo

Ravnatelj Parka prirode Biokovo Slavo Jakša rekao je za RTL Danas da je požar ušao unutar granica parka. "Dolazi iznimno teška (noć), na izmaku smo snaga što mi u Parku, što vatrogasci. U nekoliko, ne minuta nego sekundi, promijenilo se sve", rekao je. Jutros još vatra nije ušla u Park, no Jakša je rekao da se vjetar pojačao i unatoč borbi vatrogasaca i zračnih snaga, požar je ušao unutar granica Parka u nekoliko minuta.

"Uz nadljudsku borbu uspjeli smo obraniti ulaznu recepciju Parka, nadamo se da ćemo to uspjeti i s borovom šumom jer sada se požar kreće prema samom masivu Biokova i da ćemo ujutro imati sretnije vijesti", rekao je. Izrazio je nadu da će tijekom noći i jutra uspjeti stabilizirati požar. Upitan do kada posjetitelji neće moći na Biokovo, Jakša je odgovorio da je to teško za reći jer je trenutno cesta koja vodi prema najvećoj atrakciji Skywalk neprohodna.

VEZANI ČLANCI:

Skradin: Više od 1000 hektara opožarene površine

Pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Joško Grančić rekao je da su "okolnosti izazovne" i da su danas tijekom dana svih pet kanadera i šest air tractora disperzirali po požarima. Reći ću da odavno nije bio ovakav dan da je letjelo svih 11 aviona, dodao je. "Jutros je situacija bila dobra i u Tučepima, relativno dobra i kod Skradina. Međutim, uz jačanje vjetra vatra se razbuktala. Vatrogasci daju sve od sebe", rekao je.

Županijski vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić rekao je za Dnevnik HRT-a ocijenio je da je situacija u skradinskom zaleđu dosta teška. "Kad pogledamo potez od Rupa prema Laškovici, Ićevo i natrag prema Bratiškovcima, danas je do oko 11 sve bilo u redu, međutim dosta jaki zapadni vjetar je sve to razbuktao i sve ono što smo radili proteklu noć i jutros, to se vrlo brzo raširilo, tako da je sigurno u ovom trenutku preko tisuću hektara opožarene površine", istaknuo je.

Naveo je da je ondje dosta obradivih površina i maslinika, ali je i pitanje kako će vatrogasci uopće tijekom noći u tome dijelu raditi. "Poviše Rupa je teren, doslovce su planine u tome dijelu obrasle dosta velikom borovom šumom i šuma je do samih kuća, tako da ćemo masu snaga tu trebati koristiti. Danas smo na tri požara imali 225 vatrogasaca s prostora Šibensko- kninske županije", rekao je Dukić.

>>> FOTO FOTO Heroine u akciji! Pogledajte vatrogaskinje u borbi protiv strašnog požara