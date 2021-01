Postupak Trumpova opoziva u Senatu počinje 8. veljače

Postupak opoziva bivšeg predsjednika Donalda Trumpa počet će u američkom Senatu u tjednu koji počinje 8. veljače, rekao je u petak lider senatske većine, demokrat Chuck Schumer, nakon što donji dom parlamenta u ponedjeljak formalno dostavi svoju odluku o opozivu.

Schumer je istaknuo kako je potrebno što brže provesti potvrđivanje Bidenova kabineta i drugih ključnih dužnosnika administracije. Po njegovim riječima, voditelji procesa u Senatu, koje će imati ulogu tužitelja u senatskom suđenju, i Trumpov tim branitelja imat će vremena za pripreme tijekom razdoblja od dana predaje dokumenta Zastupničkog doma sa zahtjevom za opozivom i početka suđenja.

"Tijekom tog razdoblja Senat će nastaviti obavljati druge poslove za američki narod, poput nominacija kabineta i rasprave zakona o pomoći zbog Covida koji treba pomoći milijunima Amerikanaca koji pate tijekom ove pandemije", kazao je Schumer.

On je postao novi čelnik senatske većine nakon što su prisegnula dva nova demokratska senatora iz Georgije, u kojoj su demokrati početkom siječnja osvojili oba mjesta u Senatu. Predviđeni vremenski okvir predstavlja kompromis između dvije strane u Kongresu, nakon što je republikanski senatski lider Mitch McConnell zatražio od demokrata da odgode slanje optužbi sa zahtjevom za opozivom do idućeg četvrtka i pozvao Schumera da odgodi suđenje do sredine veljače kako bi se Trumpu dalo vremena da pripremi obranu. McConnellov pomoćnik kazao je da bi suđenje moglo početi u utorak, 9. veljače i da je McConnell zadovoljan da su demokrati dali Trumpu više vremena za obranu.

Izjašnjavanje o opozivu i o zabrani daljnjeg kandidiranja

Optužbe terete Trumpa da je svojim govorom 6. siječnja izravno potaknuo svoje pristaše da upadnu u američki Kongres s ciljem ometanja i onemogućavanja demokratskog procesa kongresne potvrde rezultata predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio Joe Biden, a Trump izgubio.

Do ovakvog dogovora dolazi u situaciji dok se Schumer i McConnell bore za prevlast u Senatu, koji je sad podijeljen 50-50 između demokrata i republikanaca, a demokrati osvajaju većinu uz pomoć glasa potpredsjednice Kamale Harris.

Trump je prošlog tjedna postao prvi predsjednik u povijesti SAD-a protiv kojega je dvaput izglasan opoziv, nakon što je to napravio Zastupnički dom, koji taj zahtjev po proceduri formalno šalje u Senat, u kojem će se održati suđenje i glasanje o opozivu. Također je i prvi predsjednik kojemu se sudi nakon što mu je istekao mandat.

U glasanju o opozivu u Zastupničkom domu demokratima se pridružilo i deset republikanaca. Da bi se Trumpa osudilo za poticanje pobune u Senatu bi za to, uz demokrate, trebalo glasati i 17 republikanaca. Šef republikanske većine već je rekao da neće tražiti stranačku poslušnost već će to prepustiti savjesti i odluci svakog pojedinca.

Nakon izjašnjavanja o krivici u odvojenom bi glasanju Trumpu trebalo zabraniti kandidiranje na izborima, što bi zapravo išlo na ruku Republikanskoj stranci kojoj je Trump, nakon događaja koji predstavljaju izravan napad na američku demokraciju, postao ozbiljan teret. Trumpova sudbina u konačnici ovisi o McConnellu, čija će pozicija vjerojatno utjecati i na druge republikance. Ovaj republikanac iz Kentuckyja rekao je ovog tjedna kako je rulja bila "hranjena lažima" te kako ju je "provocirao predsjednik i drugi moćni pojedinci".