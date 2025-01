Poskupjele, ali i pojeftinile cijene HŽ-ovih karata: Možete uštedjeti ako pripazite gdje ih kupujete

Hrvatske željeznice (HŽ) odlučile su s 1. siječnjom izmijeniti cijene svojih karata, s obzirom da one nisu mijenjane od 2013., potvrđeno je. Međutim, postoji znatna razlika na to kupuju li se one online, na blagajni, ili pak u samom vlaku. Glasnogovornica HŽ Putnički prijevoz Mihaela Tomurad Sušac objasnila je i kako.

- Cijene karata za vlak nisu mijenjane od 2013. te se po tim cijenama karte za vlak kupuju na blagajnama u kolodvorima i stajalištima i na prodajnim mjestima tiska. Od 1. siječnja online karte umanjene su za deset posto u odnosu na cijene na blagajnama, a karte koje se prodaju u vlaku uvećane su za deset posto u odnosu na cijene na blagajnama - pojasnila je za RTL Danas.

Na primjeru relacije od Laduča do Zapadnog kolodvora u Zagrebu, cijena jedne karte na blagajni kolodvora ili na Tisku iznosi 1,90 eura, dok ta ista karta kupljena u vlaku iznosi 2,09 eura. Međutim, kupi li se ta karta online, ona će biti najjeftinija - 1,71 eura.

''On-line kupnja karata i rezervacija praktična je i jednostavna. Odaberite polazni i odredišni kolodvor, datum i vrijeme polaska te broj putnika. Karte možete rezervirati i kupiti jednostavnim unosom potrebnih podataka i platiti ih karticama Visa, MasterCard, Diners i Maestro. Kupljenu kartu možete ispisati ili je na pametnom telefonu pokazati kondukteru/kontroloru'', objasnili su ranije iz HŽ-a, objašnjavajući ovaj potez činjenicom što se karte u drugim zemljama EU kupuju i do 30 posto online, dok je u Hrvatskoj to tek 10 posto.

