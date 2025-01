Porezna uprava objavila koliko je računa u trgovinama izdano do 11 sati

Građani su podržali poziv na bojkot trgovina jer su poslovnice svih trgovačkih lanaca diljem Hrvatske uglavnom prazne, a kupaca je bilo iznenađujuće malo. Dokazuju to i podaci Porezne uprave koja je objavila broj fiskaliziranih računa. Porezna uprava sada je objavila dodatne podatke za razdoblje od 0.00 sati do 11.00 sati za dane 24. 1. 2025., 17. 1. 2025. i 19. 1. 2024., a priopćenje prenosimo u cijelosti:

Za Sve djelatnosti

U petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.625.377 računa, a iznos računa iznosio je 22.231.318,03 eura, u petak 17.01.2025.godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.246.030 računa, a iznos računa iznosio je 31.187.523,87 eura, dok je u petak 19.01.2024. godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 1.949.657 računa, a iznos računa iznosio je 23.648.954,56 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati manji za 28% dok je iznos računa također manji za 29%. Nadalje, u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na petak 19.01.2024. od 00:00 sati do 11:00 sati broj računa je manji za 17% dok je iznos računa također manji za 6%.

Za Djelatnost G-47- Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla

U petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 665.971 računa, a iznos računa iznosio je 7.558.147,15 eura, u petak 17.01.2025.godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.102.213 računa, a iznos računa iznosio je 14.398.171,48 eura, dok je u petak 19.01.2024. godine od 00:00 sati do 11:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 940.268 računa, a iznos računa iznosio je 10.808.858,02 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24. 1. 2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na petak 17. 1. 2025. od 00:00 sati do 11:00 sati manji za 40%, dok je iznos računa također manji za 47%. Nadalje, u petak 24. 1. 2025. od 00:00 sati do 11:00 sati u odnosu na petak 19. 1. 2024. od 00:00 sati do 11:00 sati broj računa je manji za 29%, dok je iznos računa također manji za 30%.​

Inače, Inicijativa je započela porukama koje su se proteklih dana dijelile po društvenim mrežama. "24. 1. u HR je bojkot protiv visokih cijena prehrane. Pozivaju se ljudi da taj dan nitko ništa ne kupuje, ali ništa. Osigurajte se za taj dan kao da je nedjelja", između ostalog stoji u tim porukama.

GALERIJA Pogledajte kako su danas izgledale trgovine